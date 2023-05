Al via il corso per la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande, lezioni presso la sede di Confesercenti Foggia

Devi gestire o vuoi aprire un bar, un ristorante, una pizzeria o una attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande? Confesercenti Foggia sta programmando in questi giorni la partenza del nuovo corso abilitante “Formazione per l’esercizio dell’attività commerciale al dettaglio, all’ingrosso e di somministrazione di alimenti e bevande”. Il corso, indispensabile per l’apertura di attività commerciali di vendita o somministrazione di alimenti e bevande, si terrà presso la sede del Cat Innova Confesercenti sita in Via Monfalcone, 46/48 a Foggia. Per informazioni e per le iscrizioni gli interessati possono rivolgersi direttamente agli uffici del CAT o telefonare allo 0881/720915.