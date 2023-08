Al via la Serie A 2023-2024: si inizia sabato 19 agosto

Dopo un’estate infuocata e ricca di sorprese a livello di calciomercato, finalmente la parola passerà di nuovo alla sfera di cuoio, e ciò avverrà sabato 19 agosto. Non sono previsti big match per la prima giornata della massima serie, ma ci sono comunque alcuni scontri piuttosto interessanti, e che meritano di essere approfonditi.

Sabato 19 agosto inizia la Serie A 2023-2024

Come anticipato poco sopra, la Serie A 2023-2024 inizierà sabato 19 agosto. Nello specifico, comincerà con due match che si giocheranno alle 18.30, ovvero Frosinone-Napoli ed Empoli-Verona. Il sabato calcistico verrà poi chiuso alle 20.45 con altri due match da seguire tutti d’un fiato, cioè Genoa-Fiorentina e Inter-Monza. Insieme alla Serie A ripartiranno anche le analisi approfondite dei siti di settore sportivi, a partire dalle piattaforme come Betway Sports ad esempio fino ai siti specializzati sul panorama dello sport italiano. In sintesi, i tifosi potranno finalmente tornare alle proprie routine da pallone, anche se resterà ancora qualche giorno per gli ultimi colpi a sorpresa dal mercato.

Il calciomercato 2023 e le “conquiste arabe”

Dopo lo strapotere inglese e francese sul mercato, ora è il turno degli arabi. Gli sceicchi sono arrivati prepotentemente sulla scena del calciomercato, non più tramite l’acquisizione dei club europei, ma direttamente da “casa loro”. Una questione che viene chiarita anche dall’analisi di Canovi, che spiega quanto segue: le offerte arabe vanno ben al di là di ogni possibile logica, tanto da aver superato (e di molto) i soldi spesi da club come il Paris Saint Germain e il Manchester City, che pure appartengono agli sceicchi. I soldi, mai come in questo momento, stanno mettendo a dura prova la fede e la fiducia di chi ancora crede in un’anima romantica del calcio. A dire il vero ciò che sta accadendo oggi non deve sorprendere: già da anni, infatti, i giocatori spesso finiscono per preferire i milioni alla possibilità di competere in campionati di alto livello. In ogni caso, la situazione odierna -secondo Canovi – rischia seriamente di rompere un giocattolo già abbondantemente compromesso.

Le altre partite della prima giornata di Serie A

Andando al di là di questa digressione sul calciomercato a tinte arabe, c’è il campionato nostrano che ci aspetta, ed è dunque il caso di concentrare qui le nostre energie. La prima giornata di Serie A proseguirà anche domenica 20 agosto e lunedì 21 agosto. Le partite in programma domenica sono Sassuolo-Atalanta (18.30), Roma-Salernitana (18.30), Lecce-Lazio (20.45) e Udinese-Juventus (20.45). Si chiuderà lunedì con Torino-Cagliari alle 18.30 e con Bologna-Milan alle 20.45.

Informazioni utili sul calendario Serie A 2023-2024

I primi big match della nuova stagione arriveranno già alla terza giornata, dato che vedremo la Lazio impegnata in casa del Napoli scudettato e il Milan, che farà visita alla Roma. Anche la quarta giornata sarà da fuochi d’artificio, considerando che potremo assistere a Juventus-Lazio e soprattutto al derby della Madonnina, ovvero Inter-Milan. Il campionato 2023-2024 terminerà ufficialmente domenica 26 maggio. Una delle principali novità sarà la seguente: il campionato di Serie A non si fermerà per le feste, come Natale e Capodanno.