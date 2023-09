Alessandro Galano ospite al Mondadori Point di Cerignola per la presentazione del suo romanzo

Sabato 30 settembre, alle ore 19.30, il giornalista Alessandro Galano sarà ospite al Mondadori Point di Cerignola per presentare il suo romanzo, “L’uomo che vendette il mondo”. Affermato giornalista e appassionato scrittore, Alessandro Galano cura la comunicazione di “Leggo QuINDI Sono-Le giovani parole”, premio letterario dedicato all’editoria indipendente. È tra i fondatori della testata “Foggia Città Aperta” e si occupa della rubrica La versione di… su “Jazzit”. Ha pubblicato racconti su varie riviste, ma “L’uomo che vendette il mondo” è stato il suo primo romanzo, pubblicato nel 2021. In un’intervista dello stesso anno, raccontava che il titolo dell’opera fosse la traduzione di un brano di David Bowie, The Man Who Sold The World, una canzone piuttosto oscura e misteriosa che ha attraversato lentamente gli snodi del romanzo e dei suoi protagonisti.

È la storia di Santo Bardi, un professore precario di trentacinque anni, che è tornato single dopo una lunga relazione con Paola, la “donna sbagliata” della sua vita. Durante una cena estiva riceve una telefonata: Alex, il suo miglior amico, del quale non ha notizie da dieci anni, è stato ricoverato in una clinica per malati psichici, Villa Navis. Ha avuto uno strano incidente, forse causato da un’overdose di ketamina: è come “bloccato”. Dopo la notizia, Santo rompe con i vecchi legami, cambia casa, si impone una svolta; trova il coraggio di frequentare la clinica. Qui incontra Alba Laura, una studentessa albanese che accudisce un’anziana signora di cui Santo si finge nipote. Ma, soprattutto, ritrova Alex. Le visite all’amico evocano il tempo trascorso e la sua storia personale, in cui spiccano le “sparizioni controllate”: periodi di oblio in cui faceva smarrire ogni sua traccia. Tra Roma e Budapest, per Santo comincia un viaggio nella vita perduta di Alex, ma anche dentro di sé.

Il libro è incentrato sull’amicizia, sui legami e sulla loro solidità. Alessandro Galano avrà modo di approfondire la natura del suo romanzo e di discutere assieme ai presenti sull’importanza della narrazione e sul potere delle parole. Il giornalista Giovanni Soldano, altro ospite della serata, accompagnerà la discussione, e i musicisti Antonella Catucci e Gianni Colonna allieteranno il momento con la loro musica. L’evento è ad ingresso libero.