Alla Brio Lingerie Pallavolo Cerignola il cuore non basta, Fasano passa al pala “Dileo” (1-3)

Il PalaDileo è quello delle grandi occasioni. Pieno, caldo (non solo per il tifo, anche per la temperatura). La Brio Lingerie Pallavolo Cerignola di Mister Valentino fa capire sin dalle prime battute che nel fortino fucsia nessuno può venire in gita. La partenza è una lotta punto su punto (2-3/5-5/7-6). Si segnalano alcune giocate a punto di Novia e Matrullo, la solita magia di Capitan Altomonte per l’11-8, e il 15-13 di Lussana, fra le migliori in campo. Poi le pantere frenano, Fasano sorpassa sul 15-16, ma è ancora Lussana a ribaltare con 2 punti (un ace) fino alla magia di Valecce a punto alla Moki Di Gennaro per il 19-18. Sono i punti spettacolari, che esaltano il pubblico, della Maga, di Piarulli e ancora Lussana a chiudere il primo sul 25-22. Il secondo set ha un diverso registro. Le ospiti partono forte per rimettere la gara in carreggiata (1-5/3-6), trascinate da una super Soleti. Le giocate di Altomonte e Lussana, ben supportate dalle altre pantere provano ad arginare le fasanesi nel punteggio ma dopo un paio di errori di fila in battuta si è sul 12-19. Il pubblico chiama la carica, le fucsia si rifanno sotto fino al 18-23, ma è 1-1, fissato sul 19-25.

È testa a testa, il pubblico tifa, suda (letteralmente), incita. Un muro strepitoso di Piarulli e un punto di Lussana dopo uno scambio infinto e tiratissimo portano la gara sul 21-20 e sul 22-21. Ma si arriva al 24 pari. E fortuna e piglio non arridono alla Pallavolo Cerignola, finisce 24-26, è 1-2. Con rimpianto. Il quarto è combattuto come i precedenti, si procede di pari in pari fino al 7-7 con Novia sugli scudi a trascinare le pantere. Che vanno sotto ma si aggrappano ai muri e ai punti di Piarulli (8-9) e Tarantini e alle giocate di Lussana (9 pari) e Novia. Le pantere sembrano aver accusato il colpo del terzo set perso ai vantaggi e non riescono più a riprendere le avversarie (12-18/15-20) che trascinate da Soleti, Corallo e Vinciguerra chiudono set e partita sul 17-25. 1-3 risultato finale per il Podio Fasano, sempre più capolista. Seppur non brillando in alcuni episodi per fair play verso il pubblico di casa ma in un generale clima di tensione “sportiva”.

Alle pantere non resta che serbare il pensiero di aver lottato alla pari con la capolista, metabolizzare la delusione e pensare già alla prossima gara. La Star Volley le attende a Bisceglie sabato prossimo. In palio c’è il terzo posto; da difendere con le unghie e con i denti.