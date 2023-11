Allerta meteo, occhio a verde e alberi. Operai a lavoro per l’intera giornata

Allerta meteo e vento forte su gran parte dell’Italia e, dunque anche su Cerignola. proprio nel centro ofantino si è reso necessario un innalzamento dei livelli di allerta sotto ogni punto di vista.

«Attualmente, le raffiche di vento hanno raggiunto picchi di 60 chilometri all’ora – ha detto il Sindaco Francesco Bonito -, causando danni ad alcuni alberi presenti nella nostra città. Nelle prossime ore, il vento, secondo le previsioni meteo, dovrebbe aumentare fino a 80 km/h per poi migliorare in serata, come da indicazioni fornite dai tecnici della Protezione Civile e del nostro Ufficio per la Manutenzione del Verde Pubblico. Grazie al nuovo contratto sottoscritto a ottobre, non si sono verificati particolari disagi o pericoli, grazie anche al rapido intervento delle squadre del verde distribuite in tutta la città. Tuttavia, è stato necessario abbattere alcuni alberi fragili situati nelle vicinanze del McDonald’s, in via Puglie e via Cavallotti. In queste ore procederemo all’abbattimento di un grosso pino presente in via Puglie, poiché da indagini strumentali risulta essere a notevole rischio di caduta. Stiamo già procedendo con la circoscrizione dell’area. La pubblica incolumità viene prima di qualsiasi cosa, pertanto è stata disposta la chiusura della Villa Comunale e si consiglia di evitare aree densamente alberate. Nei prossimi giorni ri-piantumeremo altre essenze arboree al fine di mantenere e migliorare l’equilibrio ecologico presente in città».

Un lavoro costante nell’intera giornata quello degli operai della Coop Montemaggiore, che si occupa della gestione del verde pubblico a Cerignola. Interventi in vari punti della città e nella borgata “Moschella”. In via Tenente Massaro per il forte vento è venuto giù una copertura; diversi altri gli incidenti, non gravi, verificatisi in altri punti della città.