Altra impegnativa trasferta per l’Audace Cerignola, c’è il Messina imbattuto da cinque turni

Nuovo impegno in trasferta, il secondo consecutivo, a chiudere il trittico di tre gare in sette giorni: l’Audace Cerignola sarà di scena a Messina, per affrontare una squadra decisamente in salute. Giovedì gli uomini di Pazienza hanno impattato 0-0 ad Agropoli con la Gelbison, un pareggio sintesi di un primo tempo giocato piuttosto sottotono mentre la ripresa più propositiva non è bastata a sbloccare il punteggio, pur avendo creato qualche occasione. I gialloblu dopo due sconfitte di fila sono tornati a muovere la classifica, un punto arrivato dopo due stop che, secondo quanto affermato dallo stesso allenatore, hanno lasciato qualche segno in casa Audace. È da ritrovare innanzitutto la serenità, non tanto per questioni relative alla classifica, quanto per far riemergere tutte le migliori caratteristiche che hanno contraddistinto il cammino degli ofantini sinora. Un dato positivo indubbiamente è stato aver tenuto la porta inviolata dopo sette reti subite in due uscite, così come bisogna giocare a mente libera e sbarazzina, replicando la seconda metà di gara con i cilentani. I tempi stringenti per la preparazione e il viaggio verso la Sicilia ulteriori fattori da aggirare per l’appuntamento di domani: necessario raccogliere le energie a disposizione per venir fuori da un campo ostico.

Pazienza non avrà a disposizione lo squalificato Tascone, per cui il sostituto in mediana dovrebbe essere Ruggiero, a meno che non si impieghi Bianco come regista e Langella interno. L’allenatore del Cerignola effettuerà le debite considerazioni, tenendo conto degli impegni ravvicinati: da valutare le situazioni di Montini e D’Andrea, assenti nella trasferta campana.

Il Messina è probabilmente fra gli avversari più ostici da fronteggiare al momento: cinque risultati utili di fila (tre vittorie e due pareggi), 22 punti in classifica e l’obiettivo di operare una rimonta salvezza poco immaginabile fino a qualche tempo fa. Una svolta giunta con il ritorno in panchina (al posto di Auteri) ad inizio gennaio di Ezio Raciti – artefice della permanenza della passata stagione – e di un robusto intervento nel mercato di riparazione, che ha portato sullo Stretto elementi quali Fumagalli fra i pali, Ferrara in difesa, Kragl a centrocampo e Perez in attacco. Sotto di due gol in trasferta col Giugliano, i peloritani hanno saputo rimontare lo svantaggio portando via un prezioso punto e denotando l’assoluto brio e carattere che contraddistinguono questa fase. Domenica scorsa poi anche il Catanzaro è stato costretto alla ‘x’, con un Messina capace di raccogliere 18 dei suoi 22 punti sul terreno amico. Fermato dal giudice sportivo Fofana, il mister dei giallorossi confermerà il 4-2-3-1 della sua gestione: da tenere d’occhio Ibou Baldé, miglior marcatore con cinque centri e a segno in quattro delle ultime cinque giornate.

L’unico precedente è relativo all’incontro di andata, in cui prevalse il Cerignola con un netto 3-0. Calcio d’inizio al “San Filippo-Franco Scoglio” alle ore 14.30, con la direzione arbitrale affidata al sig. Perri, della sezione di Roma 1, già fischietto nel blitz esterno di Andria del terzo turno.