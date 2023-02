Altri tre punti per la Brio Lingerie Pallavolo Cerignola, Cutrofiano battuta a domicilio (1-3)

Tornano in terra cerignolana col bottino pieno le fucsia della Brio Lingerie Pallavolo Cerignola allenate da Michele Valentino che, dopo il 3-1 di ieri, trovano la seconda vittoria in altrettante gare del girone di ritorno appena iniziato e si confermano quarta forza del torneo con ben 31 punti all’attivo, ad un punto dalla terza posizione occupata da Isernia. Una vittoria arrivata in rimonta, dopo un primo set totalmente da dimenticare per il collettivo ofantino (25-13), che ha trovato nelle terribili giovani del Cuore di Mamma Cutrofiano un avversario temibile e ben messo in campo con margini di crescita importanti. Dopo la scoppola iniziale, le fucsia cambiano registro in corso d’opera e iniziano a macinare gioco e punti utili per tenere a bada la compagine locale, mai doma e che, siamo certi, davanti al proprio pubblico potrà creare grattacapi a chiunque.

La vittoria finale per Altomonte e Co. certifica, ancora una volta, l’ottimo momento delle ragazze cerignolane che con questa imposizione trovano la terza vittoria consecutiva e si confermano nei piani alti della classifica, cosa comunque difficile per una neopromossa, al ritorno dopo quattro anni in una categoria di caratura nazionale. Adesso il meritato riposo per poi riprendere il tutto martedì, con gli allenamenti al PalaDileo. Prossimo impegno, sabato 18, in casa contro Sportilia Volley Bisceglie.