Ambulatorio medico: i benefici e le utilità di rivolgersi a tali strutture

Gli ambulatori medici sono strutture autorizzate a fornire a un paziente cure specializzate, soprattutto se tali terapie potrebbero in qualche modo mettere a rischio la sua sicurezza. Si tratta di terapie specifiche che andrebbero svolte soltanto previa autorizzazione legale e soprattutto in totale sicurezza certificata. Vista la necessità di concedere a un ambulatorio – che risponde a regolamentazione giuridica oggettiva- tutte le licenze volte a dare il via libera per poter operare, queste strutture si identificano fin da subito più sicure rispetto a uno studio medico.

Cos’è un ambulatorio medico

Un ambulatorio medico è una struttura multidisciplinare che fornisce la possibilità di affidarsi ad analisi cliniche e cure eterogenee specializzate. I medici che prestano attività ambulatoriale, infatti, sono esperti e qualificati in un settore ben distinto e determinato della formazione medica. Gli ambulatori che offrono prestazioni di tipo sanitario diagnostico e chirurgico sono considerati aziende a tutti gli effetti e hanno bisogno di un’autorizzazione rilasciata ad hoc per poter operare. La natura di tale licenza viene dichiarata all’interno dell’art. 193 del TU -Testo Unico- delle leggi sanitarie, e il compito di attribuirla spetta al Sindaco del territorio in cui sorge la struttura. Infatti queste attività rispondono a un’organizzazione di tipo impresario e si distinguono per la caratteristica di vedere la gestione amministrativa dell’esercizio e l’attività professionale disgiunte tra loro. Visto che si tratta di licenze relative anche alla somministrazione di una terapia potenzialmente invasiva per un paziente, rientrano all’interno dell’obbligo di rilascio anche le strutture odontoiatriche che intendono fare interventi di tipo chirurgico-ambulatoriale.

Perchè rivolgersi a un ambulatorio medico

L’ambulatorio medico garantisce cure specializzate a tutti quei pazienti che non necessitano di ricovero ospedaliero. I vantaggi per la salute sono tanti, in genere perché queste strutture non solo permettono di accedere alle analisi approfondite di esami specifici, ma garantiscono cure altrettanto attente. Inoltre i costi, rispetto a uno studio medico privato, sono più esigui e vantaggiosi. L’ambulatorio è l’opzione preferenziale se si ha la necessità di sottoporsi a esami diagnostici, ricevere cure o di affrontare delle operazioni in giornata, senza bisogno di avviare pratiche di ricovero ospedaliere e senza perdere il diritto al monitoraggio del proprio stato di salute anche in fase pre e post operatoria, con i relativi accertamenti dei casi specifici. Scegliere un buon ambulatorio medico potrebbe essere fondamentale per affrontare eventuali problemi di salute assicurandosi di essere seguiti da un personale medico serio e qualificato, riconosciuto nella sua attività sia a livello legale che amministrativo.