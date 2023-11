Anche a Torre del Greco trasferta vietata per i tifosi dell’Audace Cerignola

Seconda trasferta consecutiva, secondo divieto per i tifosi dell’Audace Cerignola: dopo Potenza, anche a Torre del Greco i gialloblù non saranno accompagnati dai propri sostenitori. Una decisione non certo sorprendente, visto quanto stabilito già nella sfida della passata stagione e in quella di coppa Italia di un mese e mezzo fa. Non si effettuerà la vendita dei tagliandi ai residenti della provincia di Foggia, mentre i non residenti potranno acquistare il biglietto per il settore ospiti a 10 euro (8 più 2 di diritti di prevendita) sulla piattaforma ETES. A ciò si aggiunge anche la sanzione imposta dal Giudice sportivo da scontare domenica 3 dicembre al “Monterisi”, quando contro il Picerno resterà deserto il settore della Curva Sud.