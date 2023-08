Anche OltreBabele risponde alle dichiarazioni di Netti sulla Cultura

L’Aps OltreBabele, in merito alle dichiarazioni fatte dal consigliere comunale Nicola Netti, intende chiarire la propria posizione e lo fa nel comunicato stampa che segue integralmente.

Luoghi Comuni è un bando della Regione Puglia che prevede la riattivazione di spazi sottoutilizzati, realizzando progetti di innovazione sociale. I fondi messi a disposizione serviranno per finanziare attività strutturate in collaborazione con ben 9 realtà del terzo settore, nello spirito usuale del fare rete in contrasto con un atteggiamento di chiusura che non ci appartiene. OltreBabele opera, infatti, da sempre con spirito inclusivo. La nostra Aps non ha e non vorrebbe mai avere il potere di bloccare le altre associazioni nella partecipazione libera ad un bando, per lo più di stampo regionale: qualunque associazione avrebbe potuto presentare la propria candidatura a Luoghi Comuni, anche realtà al di fuori del contesto cerignolano; abbiamo appreso dell’esistenza del bando attraverso i canali social ed istituzionali su cui è stato presentato e non in virtù della vicinanza all’Assessore Bruno, non più presidente dal 2017 e non più nostra socia dal 2021. Mentre per quanto riguarda il cambio di direttivo, è doveroso fare delle precisazioni: l’unico cambio effettuato riguarda l’adeguamento del numero di componenti del CDA, passato da 5 a 7, come richiesto dal RUNTS. Tale adeguamento è stato effettuato nell’ultimo trimestre del 2022. Un ulteriore cambio di direttivo si è tenuto nel maggio 2023, a seguito delle dimissioni dell’allora presidente in carica, per motivi strettamente personali, cambio effettuato dopo (e non poco prima) della candidatura a Luoghi Comuni, presentata in data 12 Aprile. OltreBabele è una realtà attiva sul territorio da circa 15 anni, dunque esistente ben prima che si insediasse l’attuale amministrazione comunale, ha sempre collaborato con tutte le amministrazioni e continuerà a farlo per il bene della comunità che ne stima e apprezza l’operato. Invitiamo il consigliere, che non conosciamo, alla prossima Fiera del Libro a cui alacremente stiamo lavorando, sperando di non essere più strumentalizzati e di non ricevere più ingiustificati attacchi.