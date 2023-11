“Andare oltre la disabilità…si può”, martedì 7 novembre giornata evento al Cercat di Cerignola

Si terrà Martedì 7 Novembre 2023 al CERCAT in Via Urbe (Angolo Via La Spezia) a Cerignola la 2^ Giornata Evento dal titolo Andare oltre la disabilità…si può! Storie di Vita di persone con disabilità che dimostrano ogni giorno che un percorso di vita autonomo e indipendente è possibile. ESCOOP e l’Amministrazione comunale di Cerignola hanno deciso di organizzare, insieme alle persone con disabilità e alle loro famiglie e agli Enti del Terzo Settore dell’Ambito Territoriale, un incontro pubblico con cadenza mensile funzionale a costruire un percorso di inclusione e di empowerment sociale a partire dalle persone con disabilità, che raccontano le loro storie di vita quotidiana per dimostrare che un percorso di vita autonomo e indipendente è possibile.

La 2^ Giornata Evento avrà inizio alle ore 10, con l’Intervento della Artista (Utente PRO.V.I.) Fidelia Clemente, che illustrerà anche la personale Mostra di pittura astratta dal titolo “Io spaccio…colori”. Interverranno Maria Dibisceglia Assessore alle Politiche Sociali e al Lavoro del Comune di Cerignola e Presidente del Coordinamento Istituzionale dell’Ambito Territoriale di Cerignola, Mons. Fabio Ciollaro, Vescovo della Diocesi Cerignola-Ascoli Satriano e Marco Sbarra, Direttore di ESCOOP-European Social Cooperative-Cooperativa Sociale Europea-sce. Nel pomeriggio, dalle ore 16.30, sono previsti gli interventi di Aida Nitri Libero Professionista (Utente PRO.V.I.), di Maria Dibisceglia e Marco Sbarra e la presentazione del libro “La ragazza che scrive” di Angela Sara Ciafardoni, che dialogherà con Tommaso Sgarro, Professore Associato di Storia della Filosofia. La partecipazione è aperta a tutti i cittadini (“normodotati gravi” compresi)!!!