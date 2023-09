Annullato il concerto di Giusy Ferreri a Cerignola per motivi di salute

E’ la stessa artista attraverso il suo profilo ufficiale Instagram a dare l’annuncio, ricondividendo la stories di Friends and Partners, azienda che cura il tuo dell’artista. «Si informa che, per motivi di salute, è stato annullato il concerto di Giusy Ferreri previsto giovedì 7 settembre in piazza Duomo a Cerignola (FG)». A confermare la cosa anche l’AD Management One e la Vurro Concerti.

Nessun concerto questa sera a Cerignola, nessun artista, probabilmente per la prima volta, allieterà la festa della Madonna di Ripalta. La cosa è dipesa chiaramente solo dall’artista, che ha già spostato anche un successivo concerto. Possibile, dunque, un eventuale spostamento dell’evento a data da destinarsi.