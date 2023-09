Antica Enotria di Cerignola celebra la trentesima vendemmia

E’ con grande gioia ed orgoglio che Antica Enotria, azienda vitivinicola di Puglia, vuol condividere la sua straordinaria storia che ha portato alla celebrazione della trentesima vendemmia. Fondata nel 1993, Antica Enotria è anche tra le prime aziende di Puglia che ha abbracciato l’idea di una agricoltura biologica. Ancora oggi, come racconta Luigi Di Tuccio titolare di Antica Enotria, la vision dell’azienda è quella di “continuare ad essere agricoltori della e per la terra, nel rispetto di un ecosistema da preservare per le future generazioni”. La trentesima vendemmia rappresenta molto più di una semplice celebrazione aziendale. E’ una testimonianza dei sacrifici e delle sfide affrontate lungo questo percorso, che hanno altresì consentito il raggiungimento di prestigiosi riconoscimenti. E’ una opportunità per esprimere gratitudine verso tutte le persone che hanno contribuito a questa meravigliosa avventura, da ogni singolo collaboratore, sino ad ogni nostro singolo cliente.

In occasione di questo prestigioso anniversario, Antica Enotria ha voluto aprire il suo “caveau”, rimettendo sul mercato alcune delle più importanti annate dei suoi vini conservati con cura negli anni. All’interno del suo shop online sarà a brevissimo disponibile una sezione interamente dedicata alle “migliori annate” che saranno dunque in vendita, sino ad esaurimento scorte.

Antica Enotria si trova in agro di Cerignola, in Puglia. I vigneti e i campi guardano verso il mare, in un mix di paesaggi riscaldati dal sole e modellati dal vento che, dal mare e dalle vicine Saline di Margherita di Savoia porta con sé un carico di mineralità e freschezza, unico per il nostro terroir. La storia della nascita di Antica Enotria sembra il racconto di un romanzo: Raffaele e sua moglie Antonia decidono di lasciare la loro città natale spinti dalla voglia di lavorare su terreni più fertili dove poter coltivare ortaggi e vigneti. La cantina sorge all’interno dell’antica masseria Contessa Staffa, uno stabile nobile risalente al 1700. E’ qui che dal 1993 si producono vino e conserve biologiche. “Per noi l’agricoltura biologica è una scelta di vita, non un semplice metodo di coltivazione. Il vino è il risultato di un processo che racconta il legame e la storia fra uomo e terra. Le conserve, i pomodori e i sughi devono rispecchiare il gusto vero delle materie prime, ecco perché ogni prodotto viene lavorato seguendo la naturale stagionalità del frutto”, dice Luigi Di Tuccio, titolare di Antica Enotria.