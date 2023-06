Aperta la presentazione delle domande per la Fiera della Madonna di Ripalta

La dirigente del settore Servizi Affari Generali del Comune di Cerignola, Dott.ssa Maria Concetta Valentino, avvisa gli operatori economici interessati che le domande di concessione di posteggio per la fiera della Madonna di Ripalta per l’ANNO 2023 devono pervenire 60 (sessanta) giorni prima dell’inizio della manifestazione (fissata al 7 settembre 2023). Le domande di partecipazione pervenute prima della pubblicazione del presente avviso, verranno considerate ammissibili, previa verifica dei requisiti di ammissibilità. Qualora risultassero mancanti di documentazione, si procederà a richiedere integrazione documentale. Ove questo Ente decida di avvalersi di soggetti terzi per l’organizzazione e la gestione della fiera, rimarrà comunque in capo al Comune la competenza per la ricezione delle istanze di partecipazione e la definizione delle graduatorie.