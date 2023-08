AqP, rottura improvvisa di una condotta principale di acqua a sud-est di Foggia

A causa di una rottura improvvisa di una condotta di adduzione principale a servizio degli abitati di Ordona, Carapelle, Stornara, Stornarella, Cervaro, Borgo Mezzanone, Borgo Incoronata e nell’area a nord di Cerignola, i tecnici di Acquedotto Pugliese (AQP) stanno eseguendo un delicato intervento di riparazione. È necessario produrre due manicotti di congiunzione e una tubazione in acciaio di 12 metri di lunghezza per 1 metro di diametro, che richiederanno circa una settimana di lavoro. Grazie ad alcune manovre di inversione di flusso su altre condotte già effettuate dai tecnici di AQP, in ampie zone di questi abitati l’acqua continua a essere erogata, seppur con una pressione ridotta. A Borgo Incoronata, Cervaro, nella zona nord di Carapelle e Borgo Mezzanone, compreso il vicino Centro di accoglienza per richiedenti asilo (CARA), l’erogazione di acqua è sospesa. In questi centri Acquedotto Pugliese ha provveduto alla fornitura integrativa di acqua mediante autobotti, disponibili 24 ore su 24 e dislocate nelle piazze principali. I disagi potrebbero essere avvertiti soprattutto negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo. I tecnici di Acquedotto Pugliese lavoreranno ininterrottamente fino al ripristino del regolare servizio, che dovrebbe avvenire presumibilmente entro mercoledì 30 agosto.

Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi. Per informazioni:

numero verde 800.735.735

www.aqp.it (sezione “Che acqua fa? Lavori sulla rete”)

(sezione “Che acqua fa? Lavori sulla rete”) Twitter, account @AcquedottoP