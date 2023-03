ARTE AGRICOLA, eccellenza pugliese tra storia e futuro

Sostenibilità, territorio, dono: tre keywords che inquadrano perfettamente una delle realtà agricole più interessanti del Basso Tavoliere. A confine con il mare, con l’antico lago Salpi, sorge ArteAgricola, un’azienda che guarda oltre il mare che bagna i suoi terreni custodendo una importante tradizione territoriale. Biodiversità, sostenibilità ambientale ed energetica, rispetto della terra sono solo alcuni degli ingredienti della ricetta imprenditoriale di Massimo Borrelli, fonder di ArteAgricola, visionario animato da sano entusiasmo. Dal grano Senatore Capelli al lino, fino alla scommessa di questi anni: i vigneti. Rinascono i cereali di una volta grazie a tecniche agricole rivoluzionarie e un avveniristico impianto di biogas a nullo impatto ambientale, premesse di una pasta unica per profumi e proprietà nutrizionali. Un sistema di autosufficienza solidale, con la terra e con il consumatore che tramite un Qr-code può leggere la vita anteriore della pasta dal seme alla geo localizzazione del campo fino al prodotto confezionato.

La rivoluzione agricola di Arte Agricola

L’atto di fondazione di Arteagricola è datato 2007, risultato di una serie di azioni preliminari di studio e di ricerca iniziate almeno un lustro prima. Innanzitutto, l’individuazione del dove. La zona eletta a epicentro del progetto si trova fra Cerignola, l’Ofanto e Margherita di Savoia, a ridosso delle saline, fatta salva la consapevolezza che i cloruri avevano desertificato migliaia di ettari. Una scelta da matti. Lo studio delle teorie di rigenerazione agro-ecologica dei suoli dell’Istitut de l’Agriculture Durable e del premio Nobel Rattan Lal si sono rivelate illuminanti, fornendoci strumenti operativi non solo per coltivare la terra, ma per prendersi cura di una porzione di pianeta attraverso tecniche agricole a nullo impatto, in grado non solo di far crescere il grano dove non cresceva più niente, ma di cambiare di segno la crisi ambientale. Semina su sodo, per non ossidare la sostanza organica. Per il rispetto della biodiversità, la semina di varietà e tipologie sempre diverse e non ripetere mai le stesse colture. Rotazioni colturali mirate che aiutano le colture successive. Semi autoctoni. In più rilasciare sul terreno i residui colturali e concime organico autoprodotto: questo restituirà alla terra più di quanto ha dato. Tutte queste pratiche agronomiche permettono: una netta riduzione delle necessità idriche del terreno; una maggiore cattura del carbonio che da inquinante dell’aria si trasforma in maggior indice di fertilità dei suoli.

Dagli scarti l’energia: 15000 kW al giorno

L’impianto di biogas, cuore pulsante di Arteagricola, produce 15000 kW al giorno coprendo completamente l’intero fabbisogno energetico e termico dell’azienda. Si tratta di un impianto integralmente alimentato dai sottoprodotti della lavorazione agricola e agroalimentare della azienda stessa, in grado a sua volta di produrre non solo energia elettrica e termica ma materiale organico ad alto potere fertilizzante che reimmettiamo nel terreno. Si tratta del primo impianto di biogas alimentato a sottoprodotti agricoli e agroalimentari in Italia.

Filiera controllata e qualità in tavola

Autogestione totale della filiera dalla produzione dei semi alla molitura delle farine, dunque alla fattura dei formati trafilati al bronzo e lasciati essiccare sotto ai 32° per un tempo mai inferiore alle 24ore. Sono le premesse che fanno della pasta Arteagricola una pasta golosa senza eguali, unità semplice e regina di diritto della Dieta Mediterranea. Non si trova sugli scaffali della grande distribuzione. È in vendita solo sul portale e-commerce di Arteagricola e sui banchi dei pizzicagnoli, le piccole botteghe di quartiere che sanno selezionare e raccontare i prodotti che ingioiellano le loro vetrine. Un racconto condiviso grazie a un QR Code a corredo di ogni pacco di pasta grazie al quale è possibile sapere dove e quando sono stati messi a dimora i grani (dal lotto di produzione alla geo localizzazione del campo), la storia del seme day by day (dalla semina alla crescita e maturazione delle spighe, al raccolto) fino alle analisi multi residuali e nutrizionali estese e a ogni singola fase di lavorazione, in totale trasparenza che è di più e meglio della semplice tracciabilità, imposta per legge. Il consumatore ha la possibilità di leggere la storia di ogni singolo maccherone, spaghetto, creste, fusilli, trecce, capricci, dal campo alla tavola. E anche il pane, grazie al contributo di artigiani del territorio, diventa “Pane Agricolo”, tracciato, prodotto con le tecniche d’un tempo, figlio di farine ricche di fibre.

