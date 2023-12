“Arte e musica” a Cerignola, domenica 3 dicembre lungo tutto il corso cittadino

Il neo Comitato dei Commercianti di Cerignola, in collaborazione con il Liceo Artistico Sacro Cuore di Cerignola e con il Patrocinio dell’Amministrazione comunale organizza la manifestazione “Arte e Musica” lungo tutto il corso cittadino. Ci saranno vetrine allestite con all’interno opere artistiche create dagli alunni del Liceo, zampognari, babbi natale che gireranno lungo tutto il corso cittadino, gruppi di alunni che dipingeranno sui marciapiedi immagini artistiche natalizie per rendere già da domenica prossima 3 dicembre il clima natalizio nella nostra Città. L’obiettivo del Comitato è e sarà nei progetti futuri quello di creare eventi che diano risalto a tutto il commercio, in modo da attirare sempre più consumatori anche dai comuni limitrofi a favore e tutela dei nostri esercenti, col proposito che da gennaio prenderà il via la programmazione annuale.