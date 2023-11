“Arte in vetrina”, il Liceo Artistico Sacro Cuore di Cerignola realizza allestimenti natalizi per i negozi della città

“Arte in vetrina” è il titolo della nuova iniziativa promossa dalla dirigente Giuliana Colucci del Liceo Artistico “Sacro Cuore” di Cerignola, in collaborazione con alcune attività commerciali della nostra città. L’arrivo del Natale ha suggerito una proposta di grande ispirazione: creare un ponte tra la scuola e la realtà territoriale, lasciando agli studenti la possibilità di allestire, con i propri elaborati artistici, le vetrine dei negozi partecipanti. Ogni negozio vedrà l’anima del proprio lavoro trasformarsi in bellezza artistica e potrà godere di decorazioni esclusive all’interno dell’atmosfera natalizia cittadina. In cambio, gli studenti avranno la possibilità di dimostrare le proprie capacità anche al di fuori del contesto scolastico, e di veder esposte le proprie opere sotto lo sguardo incuriosito di tutti i passanti. Grazie a questa opportunità, l’obiettivo dell’Istituto, di formare veri e propri operatori attivi nel campo delle arti visive, sarà potenziato dall’esperienza diretta del “fare artistico”.

Il desiderio che muoverà l’intero percorso sarà «arricchire con l’arte il nostro territorio e far conoscere all’intera cittadinanza quanto sia elevato il livello di eccellenza della nostra scuola», ha detto il prof. Gerardo Amato, durante l’incontro inaugurale di ieri. In questa esperienza di crescita, la creatività e l’immaginazione dei ragazzi sarà valorizzata dalla guida di un team composto da docenti altamente preparati: Giuseppe Buonpane, Gerardo Amato, Anna Bracco, Concetta Frontino, Andrea Dipalma, Antonia Guerra, Lucia Grosso, Tommasa Scommegna, Maria Teresa Sorbara, Rosa Rita Basta, Mariarosaria Lattaruolo, Lucia Ferrante, Savino Ficco, Antonella Balducci, Giulia Terenzio, Teresa Ladogana e Paolo Ricci; e gli assistenti tecnici, Grazia Cipollino e Antonio Gialella.

Le attività commerciali che saranno coinvolte nel progetto sono: ristorante “Il caminetto”; gastronomia “Didonna”; hostaria “U’ vulesce”; Farmacia del Corso; Farmacia Traversi; Ottica Belviso Giovani; bar “Tiffany”; bar “Il Gelato”; Erboristeria Dott. Ippolito; Michele Biancardi Wine Shop; calzature “Impronte”; libreria “L’albero dei Fichi”; libreria “Mondadori point”; valigeria “I love prisma”; telefonia “Vtech”; abbigliamento “Gb love”; abbigliamento “Brenvaldi”; abbigliamento “New Trend”; abbigliamento “Lady Giò”; abbigliamento “Pubbliche Relazioni”; calzature Petronelli; Ottica Berteramo; gioielleria Stefania Tedeschi; fumetteria “Arkham comics”; videogiochi “Game Shop“; gioielleria “Kaidara”; abbigliamento sportivo Azzollino.