Articolo 1 Cerignola: «Contributo importante a sostegno di Schlein alle primarie»

Riceviamo e pubblichiamo una nota stampa di Articolo 1 Cerignola, firmato dai consiglieri comunali Matteo Conversano, Luciano Giannotti ed Antonello Summa, in relazione alle primarie per il nuovo segretario del Pd e sul contributo offerto per l’elezione alla carica di Elly Schlein.

E’ stata una straordinaria festa di partecipazione e democrazia quella di Domenica. La vittoria di Elly Schlein sa di rivoluzione, un milione di elettori, un intero popolo che ha voluto chiudere un ciclo politico. La scelta fatta dalla comunità di Articolo Uno, che ha dato un contributo importante a sostegno della candidatura della neo eletta Segretaria, è stata forte, generosa e giusta. In questi anni tanti di noi sono stati impegnati a costruire un’ipotesi di sinistra, di dialogo ed apertura a tutte le forze progressiste di centro sinistra, alimentando anche il dibattito per la Costituente. Articolo Uno Cerignola con i suoi quasi duecento iscritti, è entrato con piacere nel circolo del Partito Democratico Cerignola, diventando così, dopo il capoluogo, il secondo gruppo più rappresentativo della Capitanata. Il gruppo di Articolo Uno Cerignola ha sostenuto la mozione Schlein con il supporto del Segretario Provinciale Gianluca Ruotolo e il Coordinatore in Puglia Paolo Campo, raggiungendo l’importantissimo risultato del 41%, pari a 446 voti su 1089 votanti, posizionandosi al secondo posto tra i Comuni della Provincia, per partecipazione. Ma non basta! Bisogna organizzare una tavola rotonda e promuovere un dibattito aperto e inclusivo. Oggi nasce un PD nuovo che non ha paura di definirsi di sinistra.