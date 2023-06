Asd Fit Point Cerignola, a Roccaraso un podio e piazzamenti di valore nel trofeo nazionale Giovani Promesse

Si è appena conclusa la fase nazionale del trofeo Nazionale Giovani promesse FISR a Roccaraso (Aq), seguito agonistico della fase regionale svoltasi a Giovinazzo un paio di settimane fa. A rappresentare Cerignola l’Asd Fit Point, che ha ottenuto un podio e numerosi piazzamenti di valore. Nello specifico: terzo posto per Marika Romano; 5° posto per Samanta Merafina e Noemi Morsillo; 8° posto per Marika Quarticelli; 11° posto per Gioia Lucia Defilippis. La prof. Maddalena Tressante, commenta così la prova delle sue atlete: «Considerando il livello delle atlete altissimo e le categorie numerose, torniamo a casa cariche e desiderose di migliorare sempre di più! Il confronto deve essere sempre costruttivo! Adesso ci prepariamo per la fase nazionale di Formula a Scanno a luglio e per il meraviglioso spettacolo di fine anno che si terrà al Palatatarella il 30 giugno alle ore 20.30».

