Asd Fit Point e Asd Fly Skating a segno nel campionato regionale di Pattinaggio artistico a rotelle

Domenica 19 marzo si è disputata a Cerignola, per la prima volta in assoluto e nella cornice del Palacicogna, la 2^ fase del campionato regionale di formula UISP di pattinaggio artistico a rotelle. L’organizzazione della manifestazione è stata a cura dell’Asd Fit Point di Cerignola, accogliendo atleti da tutta la Puglia con estremo successo e complimenti rivolti da altre società e partecipanti. Il sodalizio guidato dall’istruttrice federale Maddalena Tressante ha totalizzato sei podi su nove tesserate in gara nelle varie categorie: primo posto per Marika Romano, Noemi Morsillo, Clarissa Mangione, Clarissa Loconte; secondo posto per Gioia Defilippis e Samanta Merafina. La Fit Point opera nel settore del fitness e del pattinaggio artistico a rotelle ormai da 23 anni, ed è stata la prima a portare questa meravigliosa disciplina a Cerignola, confermandosi ad alti livelli come il resoconto dell’evento di due giorni fa evidenzia.

Ottimi risultati anche per la Asd Fly Skating dell’allenatrice federale Anna Merlicco, anch’essa impegnata a difendere i colori ofantini. Tre atleti piazzati sul primo gradino del podio: Alessandro Ciffo, Giorgia Amoruso e Rebecca Specchio; un terzo posto con Ester Digirolamo; due quarti posti con Annagiulia Quarticelli e Giulia Specchio. Si è dato così seguito ai traguardi centrati di recente in una competizione di Teramo, collezionando ulteriori soddisfazioni. «Un gruppo di atleti determinato a raggiungere sempre il massimo, ma con rispetto e lealtà come lo sport ci insegna. Questo è il mio motto e cerco di trasmetterlo ai miei ragazzi», commenta la Merlicco. Grazie a questi esiti, i tesserati citati (sia della Fit Point che della Fly Skating) hanno guadagnato il pass per la rassegna nazionale che si terrà a luglio, nella località abruzzese di Scanno. Ancora una volta, il pattinaggio artistico a rotelle si fa valere con vittorie e piazzamenti, portando in alto con sudore e sacrifici il nome di Cerignola.