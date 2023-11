Assunti sette nuovi ufficiali d’Anagrafe da destinare all’Ufficio di Piano dell’Ambito territoriale di Cerignola

Si sono concluse le procedure di assunzione di sette nuovi ufficiali d’anagrafe da destinare all’Ambito Territoriale di Cerignola, grazie ad un investimento del PNRR, la cui missione prevede il rafforzamento dei servizi di accesso alla residenza anagrafica e di fermo posta per cittadini senza fissa dimora e che versano in particolari condizioni di disagio. Le nuove assunzioni rappresentano un rafforzamento concreto della macchina amministrativa, migliorandone rapidità ed efficienza al servizio dei cittadini, soprattutto per le fasce più deboli della popolazione, con un servizio mirato che le accompagni all’interno della macchina amministrativa e della rete di servizi anagrafici e sociali. Non solo, il risultato ottenuto rappresenta anche la capacità di programmazione da parte dell’Ambito Territoriale di Cerignola, con particolare attenzione rivolta alle grandi opportunità fornite dalle missioni ed obiettivi del PNRR. Due nuovi ufficiali d’Anagrafe sono stati destinati al Comune di Cerignola, con un contratto a tempo pieno e determinato della durata di un anno, mentre i restanti cinque sono stati destinati agli altri comuni dell’Ambito (Ordona, Orta Nova, Carapelle, Stornara e Stornarella), con contratti part-time e tempo determinato della durata di un anno.