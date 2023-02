Audace Cerignola-Avellino è confronto diretto con vista playoff

É uno degli incontri di cartello della 27^ giornata del girone C di serie C: Audace Cerignola-Avellino, in programma domani, sarà un confronto diretto per i playoff, con le due squadre divise da due lunghezze in classifica. I ragazzi di Michele Pazienza domenica scorsa hanno espugnato Messina, tornando alla vittoria dopo un digiuno di tre gare, risalendo due posizioni con la quinta piazza attuale. Un successo che ha rigenerato il gruppo gialloblu, arrivato attraverso la capitalizzazione di un episodio e con grinta e sacrificio da vendere nella ripresa, dove i siciliani avevano spinto per cercare di riequilibrare le sorti del match. In due trasferte consecutive, bottino di quattro punti e obiettivo della salvezza ormai virtualmente acquisito a quota 38: con largo anticipo dunque, gli ofantini possono ampliare i propri orizzonti nella prima stagione in cui si è calcato il palcoscenico dei professionisti. L’Audace vuole gioire nuovamente anche davanti al proprio pubblico, in uno degli appuntamenti più affascinanti dal punto di vista del blasone e della tradizione calcistica. Il compito non sarà affatto semplice, però l’intenzione è replicare la versione del Cerignola vista all’andata, quando in inferiorità numerica Malcore in zona Cesarini regalò un importante pareggio. Determinazione, corsa e lucidità negli ultimi sedici metri le carte da giocarsi sul tavolo per continuare a rendere importante la stagione.

Con tutta la settimana a disposizione e senza impegni ravvicinati, Pazienza dovrebbe ripresentare il suo undici migliore: torna Tascone dalla squalifica, mentre stavolta è Sainz-Maza a dover osservare un turno di stop inflitto dal giudice sportivo. Il 3-5-2 del tecnico di San Severo si può delineare con la conferma di Ruggiero (uomo partita a Messina) e il rientro dal 1′ di Malcore in attacco, spalleggiato da D’Andrea.

Con 36 punti all’attivo, l’Avellino è inserito nella parte sinistra della classifica, con uno score complessivo di nove vittorie, nove pareggi e otto sconfitte. Dopo il blitz di Potenza, l’affermazione casalinga sul Crotone ha infuso ulteriore carica ad un gruppo che vuole stabilirsi definitivamente nei quartieri alti, cancellando le titubanze iniziali. Proprio la sfida di un girone fa costò la panchina a Taurino, rilevato da Rastelli: il mercato di gennaio poi ha chiarito le intenzioni di riscossa degli irpini. Interventi di spessore in ciascun reparto: da Benedetti in difesa a D’Angelo e Mazzocco in mediana, per finire a Marconi e Tounkara in avanti. I biancoverdi non avranno Tito, assente per squalifica, ma ritrovano Raffaele Russo, elemento cardine per il tridente offensivo. Il 4-3-3 molto probabile disposizione tattica, l’ala sinistra e Trotta sono i migliori marcatori con cinque centri ciascuno. I ‘lupi’ vorranno continuare il loro momento positivo, il “Monterisi” più volte si è rivelato terreno ostico per le big: il confronto riserva grandi attese.

Unico precedente quello relativo allo scorso 15 ottobre in terra campana, terminò 1-1. Calcio d’inizio al “Monterisi” alle ore 17.30, con la direzione arbitrale affidata al sig. Di Graci, della sezione di Como.