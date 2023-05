Audace Cerignola-Foggia, prima puntata di un derby storico nei playoff nazionali

Un derby di Capitanata che rappresenterà una delle attrazioni principali del primo turno nazionale dei playoff: domani primo round fra Audace Cerignola e Foggia, una sfida che mette in palio un posto nei quarti di finale promozione. I ragazzi di Michele Pazienza, dopo la Juve Stabia, hanno avuto ragione anche del Monopoli domenica, salendo un ulteriore gradino di merito in una stagione ricca di soddisfazioni. Il gruppo gialloblù ha battuto i biancoverdi sciorinando compattezza, maturità e forza d’animo sempre più rafforzate, giungendo ad un traguardo sul quale in pochi avrebbero scommesso ad agosto. L’Audace è fra le tredici formazioni che si contenderanno l’ultimo posto per la B, un orgoglio per tutta la città e testimonianza di quanto programmazione e duro lavoro possano portare i frutti sperati. L’obiettivo è non arrestare la corsa, pur se l’avversario è di blasone e il confronto di altissimo livello: l’unione fortissima fra la squadra e il pubblico fattore non di poco conto per cercare di compiere una nuova impresa. C’è il desiderio di esserci, di sostenere e spingere i propri beniamini come si evince dalle lunghe code presso i punti vendita per accaparrarsi il biglietto, previste non meno (forse anche più) di tremila presenze sugli spalti. Il Cerignola scenderà in campo con la missione di riuscire a costruirsi un gruzzolo da poter capitalizzare nella sfida del ritorno: si prevede un match all’attacco degli ofantini, anche in ragione dello svantaggio della posizione in regular season in caso di parità di risultati o gol nel doppio confronto. I precedenti in campionato hanno dato entrambi ragione a Saracco e soci, ma conteranno in maniera relativa, poiché i playoff sono una competizione del tutto imprevedibile e diversa.

Con impegni così ravvicinati – sarà il terzo in una settimana -, è fondamentale ritemprare rapidamente le energie. A tal proposito, non è sorprendente immaginarsi alcuni cambi nello schieramento titolare. Devastante nel match dello scorso 19 marzo, Achik potrebbe ritrovare una maglia dall’inizio ed essere schierato come quinto a destra; Sainz-Maza e Ruggiero si giocano il posto quale intermedio a sinistra. Da non sottovalutare poi la questione diffidati, in sei infatti rischiano di saltare il ritorno previsto lunedì allo “Zaccheria”.

Il Foggia ha debuttato nei playoff domenica, agguantando un pari col Potenza grazie all’invenzione di Di Noia nel finale, utile ad avanzare alla fase nazionale. L’eliminazione della Carrarese è poi servita lunedì a presentarsi al sorteggio come una delle teste di serie. Da circa un mese e mezzo, in panchina siede Delio Rossi, quarto tecnico dell’annata dopo Boscaglia, Gallo e Somma. L’allenatore riminese non ha potuto dire no alla chiamata dei rossoneri, riuscendo a conquistare la quarta piazza in regular season ed ora cercherà di inserirsi pienamente nella lotta per il salto di categoria. Due le assenze certe fra i “satanelli”, Garattoni e Vacca: nel 3-5-2 spazio presumibilmente per Petermann e Bjarkason in mediana, mentre in avanti Ogunseye dovrebbe essere affiancato da Peralta.

Calcio d’inizio al “Monterisi” fissato alle ore 20.30, non ci sarà la presenza dei tifosi ospiti in virtù del divieto imposto dal Gos. La direzione arbitrale è stata affidata al sig. Nicolini, della sezione di Brescia.