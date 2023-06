Audace Cerignola, Grieco: «Pazienza non resterà, mi fido di Di Toro per la scelta del sostituto»

Concessosi ai microfoni dell’edizione pomeridiana del tg sportivo di Telesveva, Nicola Grieco, presidente dell’Audace Cerignola, ha effettuato una panoramica fra il bilancio della prima stagione fra i professionisti e sul futuro della squadra. «É stato un campionato avvincente, ci siamo divertiti facendo qualcosa di straordinario. Siamo felici del risultato raggiunto, ai playoff siamo stati un po’ sfortunati peccando di inesperienza. Alla fine assegno un 7 all’annata». Pazienza sembra ormai distante dall’Audace, il massimo dirigente ofantino risponde così: «Al momento del rinnovo con Di Toro, volevamo fare lo stesso con l’allenatore e avevamo avuto un primo incontro. Pazienza voleva giocarsi i playoff con la massima tranquillità aspettando la conclusione del torneo. La sua volontà non è di restare a Cerignola – dice Grieco -, così noi stiamo guardando al futuro per il nuovo tecnico, sebbene Pazienza abbia ancora un anno di contratto».

Per la sua successione tre essenzialmente i nomi in corsa: Roberto Taurino, Fabio Gallo e Leonardo Colucci. Chi potrebbe essere scelto fra questi? «Ho una preferenza personale, ma non mi esprimo – afferma il presidente gialloblu -. Il compito di designare l’allenatore spetta al ds e la società ripone la massima fiducia nel suo operato. Chiunque arriverà sarà ben accolto, il binomio fra me e Di Toro è saldo, per cui dico ai tifosi di stare tranquilli, cercheremo di migliorare quanto fatto nel campionato recente. Spero ci siano tante presenze allo stadio, della nostra realtà e della città si parla bene anche per quanto facciamo nel sociale, nella vita quotidiana e per i ragazzi».

Quale può essere la ricetta affinché l’Audace sia nuovamente grande protagonista nel torneo di serie C? «Per riuscire nell’intento abbiamo innanzitutto bisogno del pubblico, Cerignola negli ultimi anni sta dimostrando grande attaccamento ai colori, al progetto e alla serietà che ci stiamo mettendo. Credo che nella vita bisogna essere ambiziosi, cercando sempre di migliorarsi. La nostra filosofia è mai mollare e fare sempre il meglio possibile». Grieco rivolge l’in bocca al lupo a Foggia e Bari di riuscire a centrare il traguardo della promozione, «da sportivo e da pugliese, sono occasioni per valorizzare il nostro territorio». Tornando sui possibili candidati alla panchina ofantina, il numero uno delle ‘cicogne’ chiude in maniera abbastanza sibillina: «Ribadisco di non poter esprimere la mia preferenza e di fidarmi del direttore sportivo, persona assai competente, e toccherà a lui sciogliere i dubbi del caso. Potrebbe anche esserci qualche profilo non presente fra quelli noti, chissà che Di Toro non riesca in una sorpresa».