Audace Cerignola, il debutto col Messina al “Monterisi” sabato 2 settembre alle ore 20.45

La Lega Pro ha stabilito la programmazione dei primi cinque turni del campionato di serie C: le novità principali (almeno per la fase iniziale, si vedrà se saranno confermate per tutto l’arco della stagione) sono la spalmatura dal venerdì al lunedì delle partite, con l’introduzione di nuove fasce orarie. Gli incontri pomeridiani si svolgeranno alle ore 16.15 e 18.30, alle ore 20.45 quelli in notturna. I riflettori illumineranno il debutto dell’Audace Cerignola nel girone C, perché il match del “Monterisi” col Messina è stato fissato a sabato 2 settembre alle ore 20.45. Il calendario poi prevede la visita al Sorrento sabato 10 settembre (ore 18.30), la sfida interna col Brindisi lunedì 18 alle ore 20.45 e successivamente la trasferta allo “Scida” di Crotone nell’infrasettimanale di giovedì 21 settembre (ore 20.45). Nella quinta giornata, ancora un posticipo serale alla stessa ora di lunedì 25, quando sarà ricevuta la Juve Stabia.

Intanto c’è da registrare un colpo di scena nelle trattative relative ad Antonino Viola, uno degli obiettivi di mercato dell’Audace Cerignola: il portiere classe 2003 sembra adesso destinato al Monopoli e verrà girato in prestito dal Lecce, società proprietaria del suo cartellino. Una evoluzione che dunque comporterà la revisione dei piani del ds Elio Di Toro, il quale puntava forte sul calciatore lo scorso anno messosi in evidenza con la maglia del Nardò in D. Due a questo punto le opzioni praticabili: riuscire a trovare una alternativa nelle due settimane restanti prima della chiusura della sessione estiva, oppure concedere fiducia fra i pali a Salvatore Trezza, numero uno presente da una stagione e mezza nell’organico gialloblù.