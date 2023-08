Audace Cerignola, ingaggiato in prestito Matteo Ghisolfi dalla Cremonese

L’Audace Cerignola ha comunicato l’ingaggio del calciatore Matteo Ghisolfi, prelevato in prestito secco dalla Cremonese. Classe 2002, e di ruolo trequartista anche se può ricoprire la posizione di centrocampista centrale, nella passata stagione ha vestito la maglia del Giugliano (serie C, girone C), totalizzando complessivamente 20 presenze (18 in campionato e due in coppa Italia). Prodotto del vivaio dei grigiorossi, ha al suo attivo anche esperienze con Grosseto e Fiorenzuola, sempre in terza serie, nella stagione 2021/22. Ghisolfi andrà ad infoltire il pacchetto under a disposizione di mister Ivan Tisci e, sempre con un occhio di riguardo per i giovani, la società gialloblu sta provando il congolese Jonathan Mutshasha, centrocampista classe 2003, proveniente dall’Under 23 della formazione belga dell’Union Saint Gilloise.