Audace Cerignola-Latina, sfida fra due squadre in salute e che promette spettacolo

Promette spettacolo la sfida fra Audace Cerignola e Latina, valida per il nono turno del girone C di serie C: di fronte due squadre in salute e protagoniste di un ottimo avvio di campionato. I ragazzi di Ivan Tisci sabato scorso hanno superato in trasferta il Monterosi: uno 0-3 finale che è servito a raccogliere quanto seminato nelle partite precedenti. La squadra gialloblù acquisisce sempre più maggiore fisionomia e i meccanismi meglio collaudati, l’intenzione è continuare a premere sull’acceleratore e mantenere intatta l’imbattibilità. Aver ritrovato concretezza in attacco si abbina alla solidità del reparto arretrato, il quale non subisce gol da quattro partite intere: da sottolineare la crescita esponenziale di Krapikas, fra gli indubbi protagonisti del match di Teramo, oltre al rigore parato anche un intervento magistrale ad evitare la segnatura a pochi istanti dal triplice fischio. Con un eventuale nuova affermazione, gli ofantini raggiungerebbero in classifica proprio i prossimi avversari: non cambierà la voglia di proporre gioco e geometrie fra i reparti e si vuole capitalizzare l’autostima riveniente dal bottino pieno conquistato con i laziali. Sarà il primo impegno di un trittico importante che si svolgerà nell’arco di una settimana, ma il pensiero delle ‘cicogne’ (come sempre) è rivolto solo a quello più immediato, senza allargare troppo gli orizzonti.

La precedente uscita ha però portato con sé alcune scorie di certo non positive, ossia gli infortuni di Leonetti e Ghisolfi. Peccato per la punta barese, in rampa di lancio e autore della prima gioia personale, messo ko da un brutto fallo di Fantacci: resterà fermo circa un mese. Guaio muscolare invece per l’ex Giugliano, il quale si aggiunge a Sainz-Maza fra gli indisponibili in mediana. Nel classico 4-3-2-1 del tecnico ligure, Malcore potrebbe riavere una maglia da titolare a meno di conferma di D’Andrea come riferimento avanzato e l’inserimento di Sosa fra i trequartisti, abbinato a D’Ausilio.

Con un bilancio complessivo di quattro vittorie, tre pareggi ed una sola sconfitta, il Latina con 15 punti è nel terzetto delle inseguitrici della capolista Juve Stabia. Un avvio assolutamente brillante per i pontini, alla cui guida è stato confermato Di Donato. Mirati gli innesti in sede di mercato, fra i principali ci sono: il difensore Marino; Cittadino, Crecco e l’ex serie A Paganini in mediana; Mastroianni e Fella in prima linea. Più della metà dei punti raccolti è arrivato in trasferta, dove i nerazzurri sono imbattuti ed hanno violato i campi di Avellino e Giugliano, uscendo indenni anche da Catania. Pur disposto in un 3-5-2, il Latina non nasconde velleità offensive, come dimostra il secondo miglior attacco del raggruppamento (15 centri, Fabrizi con quattro reti il miglior marcatore), da contraltare una retroguardia non proprio a tenuta stagna a guardare le statistiche – dieci i gol al passivo -.

Nell’ultimo precedente fra i due team, il 16 aprile scorso il Cerignola prevalse 2-1, grazie alle firme di Langella e Achik. Calcio d’inizio al “Monterisi” domani alle ore 18.30, con la direzione arbitrale affidata al sig. Grasso, della sezione di Ariano Irpino.