Audace Cerignola, mercoledì 22 novembre evento benefico a San Ferdinando di Puglia

Si rinnovano gli appuntamenti con la solidarietà in casa Audace Cerignola. Mercoledì 22 novembre 2023 alle ore 17 presso il Palazzetto dello Sport di San Ferdinando di Puglia (BT) si terrà la seconda edizione di “A Mano a Mano”. Una partita di calcetto di beneficenza che vedrà in campo una rappresentativa dell’Audace Cerignola sfidare il San Ferdinando Calcio a 5. Protagonisti saranno anche i ragazzi dell’Associazione OPUS, del Centro Diurno “Don Tonino Bello”, dell’A.I.P.D. sezione di Barletta (Associazione Italiana Persone Down), di ASSOMEDA. Ospite d’onore sarà Totò Schillaci. A presentare l’evento sarà Agata Paradiso. Un evento promosso dall’A.S.D. La Barlettana e dall’associazione “Oltre l’Autismo si tinge di blu” con il patrocinio del Comune di San Ferdinando di Puglia. È possibile acquistare i biglietti presso i punti vendita autorizzati: BAR SPORT VIA ROMA, 81 San Ferdinando di Puglia; TABACCHERIA DEL CENTRO PIAZZA DELLA COSTITUZIONE, 32 San Ferdinando di Puglia. Il costo del biglietto è di 10 euro. Il ricavato verrà devoluto in beneficenza alle associazioni partecipanti.