Audace Cerignola, nell’ultimo giorno di mercato c’è l’attaccante Montini

Nell’ultimo giorno del mercato invernale, tre operazioni (tutte a titolo temporaneo) perfezionate dall’Audace Cerignola: due in uscita e una in entrata. Salutano la comitiva gialloblu il difensore Lorenzo Gonnelli (trasferitosi al Picerno) e l’attaccante esterno Samuele Neglia (tesserato dalla Fermana). Il nuovo tassello riguarda l’attacco, con l’acquisizione delle prestazioni sportive di Mattia Montini, classe 1992, proveniente dal Monopoli. Cresciuto nelle giovanili della Roma, approda giovanissimo al Benevento in C1 realizzando in due stagioni 19 presenze e 3 reti. Nella seconda annata in giallorosso, approda a gennaio alla Feralpisalò dove totalizza 13 presenze e 2 reti. Nella stagione 2013/14 approda al Cittadella in serie B (4 presenze) per poi trasferirsi alla Juve Stabia (sempre in B) dove colleziona 5 apparizioni. Tornato a Benevento, viene ceduto all’Arezzo (serie C) dove nella stagione 2014/15 totalizza 28 presenze e 2 reti. Successivamente passa alla Pro Patria, sempre in C (19 presenze e 4 reti). La stagione 2016/17, con la maglia del Monopoli in C, è la più prolifica: 34 presenze e 13 reti. L’anno dopo viene tesserato dal Livorno (23 presenze e 2 reti) prima di passare, la scorsa stagione, nella serie A rumena con la casacca della Dinamo Bucarest (13 presenze e 9 reti). Come anticipato, in estate, torna a Monopoli dove in questo primo scorcio di stagione ha totalizzato 17 presenze e 3 reti.