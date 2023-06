Audace Cerignola, si va verso la rescissione con mister Pazienza

Uno dei temi di stringente attualità, conclusa ormai una decina di giorni fa la stagione agonistica, è la prosecuzione o meno del rapporto fra l’Audace Cerignola e mister Michele Pazienza. Nella serata di mercoledì c’è stata la cena conclusiva fra tutte le componenti della società, al termine della quale è scaturito il rompete le righe al termine di una annata assolutamente da ricordare per il club. In precedenza si era tenuto un primo incontro fra la dirigenza e il tecnico, del tutto interlocutorio, perché le parti si erano aggiornate successivamente ed entro due settimane era attesa la decisione definitiva per la permanenza o meno dell’allenatore di San Severo. Nelle ultime ore però, si fa sempre più strada l’ipotesi della separazione consensuale: Pazienza è legato all’Audace ancora da un anno di contratto, ma i brillanti risultati hanno attirato su di lui le attenzioni di alcune squadre blasonate. In caso concreto di altra e più allettante opportunità, l’orientamento dei gialloblu sarebbe di non opporsi, fermo restando la storia scritta insieme nel recente passato.

Il Benevento ha fatto un sondaggio (pur prediligendo come prima scelta Andreoletti), tuttavia subito dopo l’eliminazione nei playoff promozione sono rimbalzate da Crotone voci sempre più insistenti sul forte interesse dei calabresi per il trainer degli ultimi tre campionati del Cerignola. Secondo alcune fonti, nella prossima settimana potrebbe essere resa ufficiale la separazione, con il ds Elio Di Toro messosi subito alla ricerca del sostituto. Il cui profilo (se un altra guida tecnica giovane o più di esperienza) dipenderà anche dalla programmazione decisa dall’uomo mercato in sinergia con il presidente Grieco.