Audace Cerignola, sulla corsia mancina di difesa ecco Alberto Tentardini

L’Audace Cerignola ha risolto il ballottaggio relativo alla casella del terzino sinistro: la scelta è caduta su Alberto Tentardini, proveniente dal Catanzaro, che ha prevalso su Ciro Panico. Il calciatore nato nel 1996 firmerà un biennale e ritroverà il suo capitano fra i calabresi, Luca Martinelli. Cresciuto nel settore giovanile del Verona, ha debuttato in serie B con la maglia del Como (sua città di nascita) nella stagione 2015/16, a seguire esperienze interamente in terza serie con Padova, Monza e Teramo, per un totale di oltre 150 presenze fra i professionisti. Tentardini ha raggiunto oggi la squadra in ritiro e ora si aspetta soltanto l’ufficialità dell’ingaggio da parte della società ofantina: in particolare, nello scorso girone C di serie C conquistato con i giallorossi (assieme alla Supercoppa di categoria) ha totalizzato 24 apparizioni condite da una rete e tre assist.

Ismail Achik resta invece fra i più gettonati della bottega cerignolana: la pista Cittadella sembra ormai tramontata, dato che i veneti hanno acquisito a titolo definitivo dalla Roma il barlettano del 2005 Claudio Cassano. Per il fantasista è spuntata un’altra pretendente sempre dalla cadetteria, ossia la Ternana: il sodalizio umbro pare abbia fatto pervenire una proposta interessante all’Audace, che dal canto suo sta valutando attentamente. Sembra si lavori all’affare solamente in base ad un corrispettivo economico, senza inserimenti di contropartite tecniche e, nel caso in cui la trattativa vada a dama, si tratterebbe di una plusvalenza non da poco per le ‘cicogne’ del presidente Nicola Grieco, abili nelle ultime tre stagioni a valorizzare un elemento con indubbie qualità. Risolta quella relativa all’esterno mancino di difesa, il direttore sportivo Elio Di Toro nei prossimi giorni cercherà di stringere i tempi per concretizzare l’altra priorità sul mercato, con riferimento al ruolo del portiere. Il nome in cima alla lista permane il classe 2003 Antonino Viola, di proprietà del Lecce. Le parti si sono riavvicinate ultimamente ed è forte la volontà del Cerignola di puntare sul giovane ma assai promettente numero uno.

L’entusiasmo verso i colori gialloblù resta assai elevato, tanto che procede spedita la campagna abbonamenti: già oltre cinquecento le tessere sottoscritte e, con l’apertura libera, il numero è destinato a salire sostanzialmente. L’obiettivo di superare quota 700 della passata stagione sembra decisamente alla portata, il desiderio auspicato invece di centrare il traguardo delle mille fidelizzazioni, segno dell’intenzione di consolidare anche le presenze fisse sugli spalti del “Monterisi”.