Audace Cerignola, ufficiale l’acquisto del classe 2004 De Luca

L’Audace Cerignola ha ufficializzato il tesseramento del giovane terzino sinistro Umberto De Luca, proveniente dal Genoa. Il classe 2004 nella passata stagione ha giocato nel girone I di serie D con il Lamezia Terme, totalizzando 32 presenze, 2 reti e un assist. Il calciatore, che vanta trascorsi anche nelle giovanili di Ternana e Napoli, è stato acquisito a titolo definitivo. Intanto domani, allo stadio “Massa” di San Giovanni Rotondo, la formazione allenata da Ivan Tisci sosterrà il primo test stagionale, affrontando il Michele Biancofiore, compagine locale di Terza categoria. Sarà occasione per valutare il lavoro svolto in questa prima fase del ritiro, che avrà termine venerdì 28 luglio.

Continua a sondare il mercato il direttore sportivo Elio Di Toro, alla ricerca delle pedine che vadano a completare l’organico: per l’attacco ci sarebbe un interesse per lo spagnolo Raul Asensio, di proprietà del Cittadella. Il 25enne ha vestito le maglie di Avellino, Benevento, Cosenza, Spal e Lecce fra le altre, al momento è una opzione e si vedrà se la trattativa si evolverà. Sempre per la corsia mancina di difesa, oltre a Ciro Panico il Cerignola guarda anche ad Andrea Tentardini, reduce dalla vittoria del campionato di C con il Catanzaro, così come a Luca Barlocco, attualmente svincolato e la passata stagione in forza alla Virtus Entella. Tutti elementi over e di esperienza per la categoria, uno di questi tre potrebbe essere scelto per occupare una delle caselle della retroguardia a quattro disegnata dal tecnico gialloblu.