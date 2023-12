“Auguri in Musica”, vigilia di Natale con tanti ospiti e divertimento a Cerignola

Luigi Sgaramella e Antonio Giancola presentano: “Baraonda che stile Auguri in Musica 2023”! Non perderti la grande festa di Natale con musica e ospiti speciali! Dalle 11:00 Live show di Tony Esposito, dalle 13:30 l’energia dei Flaminio Maphia e dalle 18:00 il sound di Alex Guesta. Il Natale si festeggia al Baraonda con “Auguri in Musica 2023”! Una giornata di festa in Corso Aldo Moro, con Musica Live, dj set, artisti di strada, spettacoli per bambini e ospiti speciali! Alle 11:00 il dj-set di Anthony Romeno, a seguire, dalle 12:00, Renato Ciardo show e alle 12:30 Joselin St. Aimee e Gospel Italian Singers live! Domenica 24 Dicembre a Cerignola, in corso Aldo Moro, Food, beverage e… “Auguri in Musica 2023”! Evento patrocinato dal Comune di Cerignola assessorato alle attività produttive. Tutta la cittadinanza è invitata, non puoi mancare! Partner: Radiotrc, ritmo80.