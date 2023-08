Bando del Pnrr per la realizzazione della nuova palestra dell’IISS “Pavoncelli” a Cerignola

La Provincia di Foggia, nell’ambito del “Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza (PNRR)”, ha pubblicato il bando, con scadenza il 22/08/2023, di affidamento dei lavori, per la realizzazione di una nuova palestra, a servizio dell’Istituto di Scuola Superiore “IISS G. Pavoncelli”-Corso Scuola Agraria N. 2-Cerignola (Fg), per un importo complessivo finanziato pari ad € 1.650.000,00. Il progetto, curato dal Settore Edilizia Scolastica, Dirigente Arch. Decembrino Denise, è stato selezionato nell’ambito dell’avviso pubblico prot. n. 48040, Missione 4-Istruzione e Ricerca-Componente 1-Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università-Investimento 1.3 “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”, e finanziato dall’Unione europea-Next Generation EU con le risorse destinate ai “progetti in essere” della Missione 4-Istruzione e Ricerca-Componente 1-Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università-Investimento 3.3 “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica”. I lavori dovranno essere aggiudicati con efficacia entro il 15 Settembre 2023, ed inizieranno entro i successivi 60 giorni previa stipula del contratto d’appalto ed avranno una durata di gg. 540, come da cronoprogramma dei lavori.

L’IISS “G. Pavoncelli”, la cui sede si trova in corso Scuola Agraria a Cerignola (FG), ha una popolazione studentesca di 757 studenti, con 120 docenti e 30 unità di personale Tecnico ed Amministrativo. L’IISS “G. Pavoncelli” ha quattro distinti indirizzi scolastici: Istituto tecnico Agrario; Istituto professionale Industria e Artigianato per il Made in Italy; Istituto professionale Enogastronomia e Accoglienza alberghiera; Istituto professionale Manutenzione e Assistenza tecnica. La realizzazione di un’idonea palestra al servizio dell’Istituto è una priorità assoluta per soddisfare un fabbisogno fondamentale mirato ad assicurare il diritto allo studio degli allievi, pertanto, si è voluto dotare l’Istituto di nuova costruzione da adibire esclusivamente a palestra scolastica di tipo B1, collegata direttamente all’edificio scolastico esistente con una connessione esterna protetta con una copertura ed aperta lateralmente; il Pavoncelli, attualmente, è sprovvisto di palestra scolastica, per cui gli studenti sono costretti a svolgere le attività di educazione fisica esclusivamente all’aperto con notevoli disagi e limitazioni dettati dalle condizioni climatiche.

Gli studenti, in un ambiente adeguato agli standard CONI, potranno svolgere attività ginniche nella nuova palestra, costruita con i principi dell’edilizia nZEB, dotata di elevate performance impiantistiche e dei più alti criteri di sostenibilità ambientale, dal design innovativo e munita di tutte le attrezzature all’avanguardia in cui sarà possibile praticare tutti i moduli di allenamento tipici dell’attività sportiva prevista in ambito scolastico. Per rispondere alle crescenti esigenze didattiche/sportive la palestra sarà dotata di spogliatoi per alunni e docenti, oltre all’infermeria. Gli impianti di riscaldamento e raffrescamento saranno realizzati tenendo conto dell’efficientamento energetico degli edifici, grazie ai pannelli fotovoltaici che permetteranno di coprire gran parte del fabbisogno energetico occorrente. La qualità dell’aria interna (indoor) e del benessere termoigrometrico saranno assicurati dall’Impianto di Trattamento Aria (UTA) che permette il riscaldamento, la deumidificazione, la ventilazione (ricircolo e rinnovo) e la filtrazione dell’aria, ed inoltre sarà provvista di un’ottima illuminazione naturale ed un eccellente comfort acustico.