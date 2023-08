Bando Pnrr per la nuova palestra anche per l’Itet “Dante Alighieri” di Cerignola

La Provincia di Foggia, Settore Edilizia Scolastica Dirigente Arch. Denise Decembrino, nell’ambito dei Progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ha pubblicato il Bando, con scadenza il 21/08/2023, di affidamento dei lavori, per la realizzazione di una nuova palestra a servizio dell’Istituto di Scuola Superiore “ITET Dante Alighieri”-Via G. Gentile N. 4-Cerignola (Fg), per un importo complessivo finanziato pari ad € 1.955.000,00. Il progetto candidato, è stato selezionato nell’ambito dell’avviso pubblico prot. n. 48040, Missione 4-Istruzione e Ricerca-Componente 1-Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università-Investimento 1.3 “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”, e finanziato dall’Unione europea-Next Generation EU con le risorse destinate ai “progetti in essere” della Missione 4-Istruzione e Ricerca-Componente 1-Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università-Investimento 3.3 “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica”. I lavori dovranno essere aggiudicati con efficacia entro il 15 Settembre 2023, ed inizieranno entro i successivi 60 giorni previa stipula del contratto d’appalto ed avranno una durata di gg. 417, come da cronoprogramma dei lavori.

L’intervento in oggetto riguarda la realizzazione di un impianto sportivo, autonomo ed autosufficiente, per la pratica sportiva a servizio del comparto scolastico denominato ITET Dante Alighieri a Cerignola (FG). L’area in cui sorgerà la struttura è insita in tessuto urbano residenziale, in parte edificato e risulta facilmente raggiungibile sia da Via Giovanni Gentile che da Via dei Mandorli. L’Istituto ITET Dante Alighieri è attualmente sprovvisto di una struttura al Coperto in cui svolgere le attività sportive previste dal piano didattico; per lo svolgimento delle stesse infatti gli alunni usufruiscono di una struttura sportiva a servizio del Liceo Scientifico Albert Einstein, situazione questa che ha creato sino ad ora non poco disagio, in conseguenza al sovraffollamento e quindi alla scarsa fruibilità della stessa da parte degli alunni di ambo gli Istituti. La realizzazione di una palestra si connota quindi come opera necessaria e complementare per il conseguimento della piena funzionalità dell’attività scolastica.

La progettazione dell’impianto sportivo è stata condotta nel rispetto della vigente legislazione, cercando di rispondere in maniera ottimale alle varie necessità di natura tecnico-economiche, nel rispetto e nella tutela delle risorse ambientali e la sostenibilità edilizia. La palestra, oltre all’infermeria, sarà dotata di spogliatoi per alunni e docenti. Tra le varie configurazioni architettoniche, strutturali ed impiantistiche sono stati previsti: gli impianti di riscaldamento e raffrescamento per l’efficientamento energetico degli edifici con pannelli fotovoltaici. La qualità dell’aria interna (indoor) e del benessere termoigrometrico saranno assicurati dall’Impianto di Trattamento Aria (UTA) che permette il riscaldamento, la deumidificazione, la ventilazione (ricircolo e rinnovo) e la filtrazione dell’aria, ed inoltre sarà provvista di un’ottima illuminazione naturale ed un eccellente comfort acustico. Gli studenti potranno quindi svolgere attività ginniche in un ambiente adeguato agli standard CONI, costruita con i principi dell’edilizia nZEB, dotata di elevate performance impiantistiche e dei più alti criteri di sostenibilità ambientale.