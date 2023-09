Barletta, foglio di via per ladro d’auto di Cerignola

Il Questore della Bat, Roberto Pellicone, ha emesso un foglio di via nei confronti di un ladro d’auto, con precedenti specifici, rimpatriandolo nel suo Comune di dimora a Cerignola e impedendogli il ritorno a Barletta, per un periodo pari a due anni. In particolare, il 32enne destinatario del provvedimento, è stato arrestato dal personale della Squadra Volanti del commissariato di Barletta per i reati di tentato omicidio, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento, tentato furto aggravato e possesso di arnesi atti allo scasso. Il 32enne mentre si trovava nel Comune di Barletta, a bordo di una autovettura rubata, con altri complici poi datisi alla fuga, ha cercato di investire uno degli operatori di Polizia, che è riuscito a rientrare nel veicolo di servizio, successivamente, speronato nella parte anteriore.