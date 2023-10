Barriere architettoniche, FdI Cerignola: «In una foto, tutto il disprezzo della civiltà»

«Ecco perché serve dare seguito al Peba, costruire nuove rampe ed apporre paletti dissuasori di parcheggio». Il capogruppo consiliare di Fratelli d’Italia, Nicola Netti, ed il coordinatore cittadino Gianvito Casarella, commentano così la foto che sta facendo il giro del web, di un’auto “eccellente” davanti ad uno scivolo, scattata in occasione di una recente inaugurazione di una sede di un partito della Giunta Bonito. «Se l’auto fosse di qualcuno vicino all’amministrazione – osserva Casarella – sarebbe gravissimo innanzitutto dal punto di vista etico. E di certo accende i riflettori su un’antica battaglia che cominciammo io e Netti dal 2011 e che oggi il nostro capogruppo sta meritoriamente proseguendo in Consiglio comunale, nel totale immobilismo di una sinistra sorda sul piano dell’abbattimento delle barriere architettoniche».

Nel 2011, proprio Casarella e Netti con l’amministrazione Giannatempo ispirarono la realizzazione di nuove rampe per disabili “proteggendole” anche con paletti dissuasori di parcheggio. Il tutto, utilizzando fino al 5% degli oneri di urbanizzazione. Ma da anni a Cerignola non si guarda più all’abbattimento delle barriere architettoniche su immobili e suoli comunali. «Malgrado un’ulteriore mozione approvata all’unanimità nel 2022 ed un’interrogazione recente per conoscerne l’evoluzione – conclude Netti – niente è stato fatto: niente nuove rampe, niente paletti. Sulla redazione e l’attuazione del Peba, poi, basterebbe attingere da finanziamenti regionali, a disposizione dal 2019, ignorati però dalla Giunta Bonito. E se qualche amministratore o affine ha pure il vizio di parcheggiare davanti alle rampe, il cerchio si chiude: non ci stupisce che questa sinistra non dia seguito a certe richieste di civiltà».