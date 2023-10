Big match a Bisceglie per la Pallavolo Cerignola, Flv cerca il riscatto fra le mura amiche

La terza giornata del girone I di serie B2 regala degli incroci molto interessanti per le formazioni cerignolane, una impegnata in trasferta e l’altra in casa. Prima a scendere in campo domani (ore 19) la Mandwinery Pallavolo Cerignola, ospite della Star Volley Bisceglie: un confronto fra due squadre a punteggio pieno nelle primissime battute del campionato. Sarà la seconda gara consecutiva in campo avverso per le ragazze di Sgarbi, che sabato scorso hanno avuto ragione nettamente della Volare Benevento. Ora arriva un test probante al cospetto di una delle principali candidate al salto di categoria. L’ambiziosa società biscegliese infatti, ha allestito un organico di tutto rispetto, affidato alle cure del coach Simone Giunta, reduce dalla promozione in B1 dello scorso anno con il Francavilla. I nomi della regista Mileno, delle attaccanti Kostadinova, Haliti e Civardi, della centrale Murri (in dubbio per domani) e del libero Quarto indicano lo spessore delle adriatiche, le quali vorranno proseguire la marcia davanti al proprio pubblico. Le fucsia sono consapevoli della difficoltà del confronto, ma non lesineranno impegno e determinazione per cercare un risultato positivo: Simeone, Gervasi e Martinelli in prima linea hanno fatto vedere già ottime cose, di sicuro sarà una sfida con elevato tasso tecnico.

Torna al pala “Tatarella” la Flv, che riceverà domenica (ore 18) la Pallavolo Pozzuoli con il dichiarato intento di riscattare il brutto ko del precedente turno in quel di Villaricca. Capitan Viscito e compagne non hanno replicato l’ottimo debutto con l’Accademia Benevento e sono incappate in una giornata storta: in settimana mister Tauro ha analizzato cosa non è andato con le sue atlete, spronandole a ritrovare fin da subito smalto e concretezza nei vari fondamentali. Il sestetto campano è stato sconfitto nelle prime due giornate, ma è reduce dal primo punto stagionale ottenuto al tie break contro Monopoli: il tecnico Simone Confessore può disporre di pedine quali l’opposto Stanzione, la centrale Figini e la laterale (ex di turno) Peruzzi a far da traino ad un gruppo sostanzialmente basato sulle giovani. Le rossogialloblù proveranno a sfruttare il fattore casalingo e il calore dei loro tifosi, in un match non così semplice come si direbbe sulla carta. Concentrazione e grinta su ogni palla la ricetta per voltare pagina e tornare al sorriso in un raggruppamento che si prospetta assai livellato e competitivo.