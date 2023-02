Biogustiamo Flv a Castellaneta, domenica grande sfida Isernia-Brio Lingerie Pallavolo Cerignola

Le nostre formazioni impegnate in trasferta nel diciassettesimo turno del girone L di serie B2, in giorni separati per continuare a fare bene come nell’ultimo periodo. Sfida attesa quella in programma domenica (ore 17) per la Brio Lingerie Pallavolo Cerignola, attesa dall’Europea 92 Isernia. Le ragazze di Michele Valentino nel precedente turno hanno superato 3-0 lo Sportilia Bisceglie, collezionando la quarta vittoria consecutiva. Le fucsia tramite regolarità e condotte di gara esemplari sono così arrivate ad occupare la terza posizione in classifica con 31 punti, a testimonianza dell’ottimo torneo sin qui svolto. La graduatoria intanto è stata riformulata, dopo il ritiro dal campionato del Nocciano: a ciascuna squadra che aveva battuto le abruzzesi sono stati detratti tre punti. Ora il confronto con le molisane per acquisire maggiori certezze e prolungare la serie utile, con Isernia quarta con due lunghezze di ritardo dalle ofantine. Il team guidato da Scandurra ha visto interrompersi a Castellaneta il filotto di sette successi di fila, subendo il sorpasso proprio della Brio Lingerie. A confronto due compagini dotate di importanti individualità, di sicuro non mancherà lo spettacolo al pala “Fraraccio”.

Ad aprire il weekend pallavolistico sarà la Biogustiamo Flv, domani in campo (ore 18) nel difficile match a Castellaneta contro la Greenergy. Il sestetto di Pino Tauro ha beneficiato dell’allineamento della classifica ed ora si trova con 10 punti alla pari con Trani, avendo agguantato la zona salvezza. Un aspetto atteso e conosciuto, che fa il paio con la brillante affermazione di domenica scorsa ai danni di Cutrofiano, nello scontro diretto del pala “Tatarella”. Le rossogialloblu vanno alla ricerca della continuità, con l’obiettivo di muovere il proprio totalizzatore anche in partite sulla carta piuttosto proibitive. Il team tarantino allenato da Presta proviene da sei vittorie consecutive e in casa sa farsi assolutamente rispettare, ed anche le biancorosse hanno accorciato le distanze nelle parti alte perché altra formazione a non aver disputato la gara con il Nocciano. Compito dunque ostico per la Flv, che però nelle ultime uscite è apparsa in netta ascesa dal punto di vista mentale e caratteriale: Viscito e compagne proveranno a tornare sul Tavoliere con qualcosa di prezioso per il raggiungimento dell’obiettivo fissato.