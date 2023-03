Biogustiamo Flv Cerignola sconfitta a Bisceglie dallo Sportilia (3-0)

Nessun punto in saccoccia per la Biogustiamo Flv Cerignola, nella diciannovesima giornata del girone L di serie B2: fra le mura amiche, lo Sportilia Bisceglie si impone 3-0 (25-23; 25-23; 25-16 i parziali). Coach Tauro si affida al 6+1 composto da: Frate in regia e Viscito opposto; Casa e Fanizzi laterali; Cellamare e Mansi centrali, più Sollaku libero. Nuzzi risponde con: Losciale al palleggio e De Nicolò sulla diagonale, Bellapianta e Nazzarini di banda; Di Reda e Lo Basso sottorete e Massaro in difesa. Dopo una partenza equilibrata, la Flv si porta avanti (3-4), ma le padrone di casa sorpassano con Di Reda (6-5), poi a metà set vistosa accelerazione locale (16-11) grazie a battute ficcanti e attacchi a segno. Cerignola si rimette in scia, arrivando al -1 (16-15), si alternano i cambipalla, Fanizzi mette a segno il pari 18 e altro break Sportilia (21-19). Le rossogialloblu con capitan Viscito riescono a rimettere la freccia (22-23), sciupando tuttavia la possibilità di una azione offensiva e consentendo a Bisceglie di infilare tre punti consecutivi per andare al cambio di campo.

Buono spunto della Flv in apertura di seconda frazione (3-6), Casa bene in prima linea imitata da Viscito: arriva però l’aggancio a quota 8, Bellapianta va a segno dal servizio per il sorpasso (10-9). Sul 12-10 Tauro cambia la diagonale, inserendo Puro e Fracchiolla, ma lo Sportilia si porta sul 14-11: due volte Fracchiolla, la Biogustiamo accorcia solo che Bisceglie replica tornando a tre lunghezze di distanza e di nuovo Cerignola a riportarsi sotto. De Nicolò segna il 21-18 per il sestetto di Nuzzi, che gestisce il margine fino al colpo di Fanizzi (23-23): ancora una volta le ofantine si bloccano, Lo Basso da posto 3 realizza per il doppio vantaggio adriatico. Due aces di Nazzarini ad inaugurare il terzo periodo, risponde Casa dai nove metri per il 4-3: ricezione distratta delle cerignolane, Tauro interrompe il gioco sul 7-3, le sue ragazze però appaiono demotivate. Esce Fanizzi e rientra Viscito, Bisceglie allunga ancora il passo (12-5) servendosi delle bande o dal centro. La Biogustiamo stacca decisamente la spina, biancazzurre in carrozza per aggiudicarsi la vittoria piena, pur se le ospiti limino leggermente uno scarto accumulato di oltre dieci punti.

Si confidava in questo match per poter muovere la classifica e, approfittando del riposo del Trani, portarsi momentaneamente fuori dalla zona retrocessione: la Flv incappa invece nella quindicesima sconfitta stagionale e dovrà adottare un atteggiamento indubbiamente diverso se vuole conservare il posto nella categoria. Domenica prossima in calendario il derby, nella casa del pala “Tatarella”, contro la Pallavolo Cerignola.

Ecco il tabellino della Biogustiamo Flv Cerignola, con le giocatrici andate a referto ed i relativi punti realizzati:

Frate, Viscito 13, Casa 11, Fanizzi 5, Cellamare 4, Mansi 3, Mancini, Puro 1, Fracchiolla 5, Sollaku (libero) 1.