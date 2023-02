Biogustiamo Flv Cerignola sconfitta in tre set a Teramo

Battuta d’arresto per la Biogustiamo Flv Cerignola, nella seconda giornata di ritorno del girone L di serie B2 la Lg Umbyracing Futura Teramo si impone 3-0 (25-15; 26-24; 25-20 i parziali). La sfida inizia con le abruzzesi subito con il piede sull’acceleratore, mentre le ofantine non riescono a trovare le giuste contromisure: Teramo scappa via fin da subito e archivia facilmente il primo set. Reazione della Flv nella successiva frazione, le ragazze del neocoach Tauro incrementa le percentuali in tutti i fondamentali e si trova anche a condurre fino al 14-17. Segue poi una rimonta delle biancorosse, tuttavia non manca il carattere alle rossogialloblu capaci di arrivare ai vantaggi che tuttavia premiano le padrone di casa. Nel terzo periodo la Lg Umbyracing torna a comandare con sicurezza le operazioni, la Biogustiamo tenta di rientrare in corsa ma deve arrendersi alla sesta forza del campionato. Capitan Viscito, Casa e Fanizzi le migliori realizzatrici nel sestetto cerignolano, incassato uno stop preventivabile alla vigilia, dato il valore dell’avversario. Si torna in campo domenica prossima per affrontare sul parquet amico Cutrofiano, in un nuovo crocevia importantissimo verso la salvezza.