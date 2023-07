Blackout dovuti al sovraccarico di energia a Cerignola, l’Enel a lavoro per il completo ripristino

In riferimento alle interruzioni di energia elettrica registrati in diverse zone e quartieri di Cerignola a partire dalla giornata di ieri e ripetutesi anche oggi, il sindaco Francesco Bonito informa che «L’Enel ci ha comunicato che nel giro di un’ora tutte le forniture elettriche, in tutti i quartieri di Cerignola, saranno ripristinate con collegamenti temporanei. Inoltre l’azienda ci ha riferito che nella giornata di domani ci sarà un’unica interruzione per una durata massima di 20/30 minuti per il ripristino o la sostituzione di alcuni impianti».