«Bonito si dimetterà se la Regione gestirà gli impianti di Forcone-Cafiero»

Con una breve nota stampa che segue integralmente, il consigliere comunale di opposizione Tommaso Sgarro dice la sua sulla possibilità che la gestione degli impianti di Forcone-Cafiero siano presi in gestione dalla Regione, nell’ambito della società unica proposta da Bari per il trattamento di rifiuti. Il già candidato sindaco riferisce delle dichiarazioni del sindaco Bonito qualora la cosa andasse in porto, mentre il primo cittadino sostiene il progetto di finanza quale strategia migliore.

Il 𝐬𝐢𝐧𝐝𝐚𝐜𝐨 𝐁𝐨𝐧𝐢𝐭𝐨 𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐜𝐡𝐞 𝐬𝐢 𝐝𝐢𝐦𝐞𝐭𝐭𝐞𝐫𝐚̀ 𝐬𝐞 𝐥𝐚 𝐑𝐞𝐠𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫𝐚̀ 𝐥𝐚 𝐠𝐞𝐬𝐭𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐠𝐥𝐢 𝐢𝐦𝐩𝐢𝐚𝐧𝐭𝐢 𝐝𝐢 𝐅𝐨𝐫𝐜𝐨𝐧𝐞 𝐂𝐚𝐟𝐢𝐞𝐫𝐨. Io allora comincio a preparare la campagna elettorale…perché la cosa si farà, e non è detto che sia un fatto negativo per Cerignola. Sarà una gestione pubblica, dunque sempre meglio del progetto di finanza da lui proposto e che regalerebbe un enorme business al privato senza alcun vantaggio per la nostra comunità. Bisognerebbe andare con la schiena dritta per farsi rispettare, strappando le migliori condizioni d’ingresso per Cerignola nella nuova società regionale. 𝑰𝒏𝒔𝒐𝒎𝒎𝒂, 𝒔𝒐𝒏𝒐 𝒔𝒊𝒄𝒖𝒓𝒐 𝒄𝒉𝒆 𝒖𝒏 𝒈𝒂𝒍𝒂𝒏𝒕𝒖𝒐𝒎𝒐 𝒖𝒏𝒊𝒗𝒆𝒓𝒔𝒂𝒍𝒎𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒓𝒊𝒄𝒐𝒏𝒐𝒔𝒄𝒊𝒖𝒕𝒐 𝒄𝒐𝒎𝒆 𝒊𝒍 𝒔𝒊𝒏𝒅𝒂𝒄𝒐 𝒏𝒐𝒏 𝒅𝒊𝒔𝒂𝒕𝒕𝒆𝒏𝒅𝒆𝒓𝒂̀ 𝒍𝒂 𝒔𝒖𝒂 𝒑𝒂𝒓𝒐𝒍𝒂 𝒆 𝒓𝒂𝒔𝒔𝒆𝒈𝒏𝒆𝒓𝒂̀ 𝒍𝒆 𝒅𝒊𝒎𝒊𝒔𝒔𝒊𝒐𝒏𝒊 𝒂𝒑𝒑𝒆𝒏𝒂 𝒅𝒆𝒇𝒊𝒏𝒊𝒕𝒂 𝒒𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂 𝒔𝒐𝒄𝒊𝒆𝒕𝒂̀. Nel frattempo preparo i popcorn…