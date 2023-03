Boom di preferenze per il noleggio: un solo servizio, tanti vantaggi

Hai bisogno di un’auto per spostarti in tutta comodità ed autonomia ma non te ne puoi permettere una perché troppo costosa? La soluzione oggi c’è ed è anche molto pratica e conveniente. Si chiama noleggio a lungo termine, il servizio offerto da specifiche agenzie sparse sul territorio nazionale che ti consente di avere un’auto nuova senza sborsare delle cifre impossibili fissando solo un contratto che stabilisce una quota fissa da pagare ogni mese. È un po’ come un affitto di una casa. Rateizzando un costo fisso, le spese da pagare non risultano eccessive, sono cadenzate e per questo si possono pianificare evitando imprevisti che molte volte mettono in serie difficoltà. La soluzione perfetta, dunque, per chi cerca la massima efficienza e zero pensieri da risolvere, eliminando ogni spesa accessoria da versare come assicurazione, bollo e altri costi che possono sopraggiungere con un’auto di proprietà.

Un servizio vantaggioso sia dal punto di vista economico che a livello gestionale, soprattutto per chi usa molto la macchina e percorrere almeno 15 mila chilometri con una sola vettura in un anno. Tutto questo permette poi di cambiare auto molto spesso detraendo anche le spese per il noleggio nella dichiarazione dei redditi. Tutte queste ragioni hanno trasformato, negli ultimi anni, questo tipo di servizio in una vera preferenza da parte dei guidatori italiani con un boom di richieste sia da parte dei privati che dei professionisti. Un vero successo per il noleggio lungo termine come conferma anche una delle agenzie di riferimento lungo tutto lo Stivale. Si tratta di Rent4You che grazie alla collaborazione con 12 mila centri autorizzati, opera sull’intero territorio nazionale ed è ingrado di fornire assistenza ai tutti i clienti, ovunque si trovino. L’agenzia offre offerte all inclusive che prevedono anche servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre ad un servizio di soccorso stradale attivo 7 giorni su 7 e 24 ore su 24.

A questo si affianca la volontà di restare sempre al passo con i tempi, proponendo dei servizi sempre più interattivi e all’avanguardia grazie all’uso delle tecnologie digitali per fare in modo che le richieste dei clienti diventino realtà. Così è nato il reparto “Telesales” che permette di eseguire l’acquisto online del servizio di noleggio a lungo termine con un call center ed un numero verde di riferimento che restano a disposizione per eventuali dubbi o richieste.