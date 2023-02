Brio Lingerie Pallavolo Cerignola a Cutrofiano, Biogustiamo Flv ospite di Teramo

La seconda giornata di ritorno del girone L di serie B2 mette in programma due trasferte per le nostre formazioni femminili di volley. Prima ad essere impegnata è la Brio Lingerie Pallavolo Cerignola, attesa domani dal Cuore di Mamma Cutrofiano (ore 17). Le ragazze di Michele Valentino nel precedente turno si sono sbarazzate 3-0 della Primadonna Bari, proseguendo il proprio torneo a ridosso delle primissime posizioni. Attualmente è quarta piazza, ma il distacco dal terzo gradino del podio resta di una sola lunghezza. La sfida con le baresi, oltre ad aver nuovamente mostrato le qualità del gruppo fucsia, ha evidenziato la buonissima prova della giovane centrale Elena Tarantini, nell’occasione sostituta dell’indisponibile Piarulli. Sarà comunque un incontro da prendere con le pinze, perché le salentine in casa riescono sempre ad insidiare le avversarie di turno, pur essendo un team allestito con delle under 18. Cutrofiano è il lotta per la salvezza, sono 12 i punti sin qui totalizzati, anche se le tre sconfitte recenti hanno interrotto la serie di altrettanti risultati utili responsabili di una certa ascesa in classifica. La maggiore esperienza della Brio Lingerie dovrebbe fare la differenza, importante sarà mantenere il giusto approccio per tutta la gara, non permettendo alle giovani leccesi di acquisire entusiasmo nelle varie fasi di gioco.

Anche per la Biogustiamo Flv partita lontano da casa, ospite domenica della Lg Umbyracing Futura Teramo (ore 18). Le rossogialloblu devono mettere da parte l’amarezza per il match interno di domenica scorsa contro Trani, quando si è subita una rimonta culminata nella sconfitta al tie break. In settimana c’è stata la rescissione consensuale con il tecnico Claps, sostituito da Pino Tauro, il quale avrà il compito di macinare quanti più punti possibili allo scopo di garantirsi la permanenza. Una situazione non nuova per il coach foggiano, che già ai tempi de La Fenice compì una strepitosa rimonta salvandosi nella serie B nazionale maschile. Il cambio di allenatore porta di per sé nuovi stimoli e una scossa per fare bene, tuttavia l’avversario è di quelli fra i più ostici. Teramo infatti occupa il sesto posto a quota 26 ed è reduce da due stop arrivati per mano delle due battistrada Fasano e Francavilla. Anche per le biancorosse abruzzesi di recente si è verificato un avvicendamento in panchina, con Nanni al posto di Corzo. La laterale Lestini elemento più rappresentativo, in un organico comunque con un buonissimo impianto generale. La Flv però ha dimostrato di essere viva e di saper mettere in campo grinta e voglia di lottare: passerà anche da queste caratteristiche la possibilità di poter tornare con qualcosa di positivo, anche in termini di graduatoria.