Brio Lingerie Pallavolo Cerignola-Fasano il piatto forte del weekend di volley

Nella ventunesima giornata del girone L della serie B2, due confronti probanti attendono le formazioni ofantine, entrambe impegnate in casa. Ad aprire le danze domani pomeriggio (ore 18 al pala “Dileo”) sarà la Brio Lingerie Pallavolo Cerignola, opposta alla capolista Pantaleo Podio Fasano. Sfida ai vertici della classifica, perché le ragazze di Michele Valentino occupano la terza posizione con 41 punti e l’ambizione di proseguire un cammino che potrebbe portare alla fase playoff al termine della regular season. Aggirato con facilità l’ostacolo derby, le fucsia cercano il colpaccio puntando sull’eccellente percorso fra le mura amiche accompagnato dalla spinta dei sempre calorosi tifosi. Fasano è al comando con 54 punti e non ha ancora conosciuto la sconfitta in stagione, avendo lasciato appena tre lunghezze nel suo percorso. La formazione allenata da Totero ha un organico da corazzata, disponendo di elementi quali Corallo, Soleti, Biscardi e Vinciguerra con il chiaro intento di ottenere la promozione in B1. Inoltre, le fasanesi parteciperanno alla final four di coppa Italia, segno della qualità delle individualità da utilizzare. La Pallavolo Cerignola però arriva al match come meglio non potrebbe, solo uno stop nelle ultime otto giornate: per la battistrada del raggruppamento non sarà una passeggiata affrontare nel proprio catino Novia e compagne.

Domenica sarà invece la volta della Biogustiamo Flv, che riceverà al pala “Tatarella” (ore 18) la Vipostore Francavilla, seconda forza del torneo. Una missione quasi impossibile per il sestetto di Tauro, soprattutto se l’atteggiamento remissivo e senza mordente esibito nel derby verrà riproposto. La missione salvezza si fa sempre più complicata e, al di là delle lacune che possano emergere durante le partite, quel che più preoccupa è appunto l’assenza di grinta e feroce motivazione per centrare l’obiettivo. Francavilla ha totalizzato 51 punti (diciassette affermazioni ed una sola sconfitta) e duellerà fino all’ultimo per la vittoria finale con Fasano. Anche coach Giunta può contare su una rosa di prim’ordine, in cui spicca l’ex rossogialloblu Morone ma anche le laterali Kostadinova e Cristofaro, la centrale Labianca, tanto che le arancioblu hanno vinto per 3-0 le ultime sei gare. Cliente complicatissimo per la Flv, non l’occasione migliore per muovere la classifica: l’orgoglio però può almeno scendere in campo, rendendo più dolce un incontro fortemente segnato da un pronostico più che avverso.