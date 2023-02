Brio Lingerie Pallavolo Cerignola, ok la prima di ritorno: 3-0 alla Primadonna Bari

Inizia bene il girone di ritorno per le pantere della Brio Lingerie Pallavolo Cerignola di mister Michele Valentino che, nella gara di ieri al PalaDileo contro Primadonna Bari, trovano i primi tre punti al rientro dopo la sosta per la Coppa Italia. Un 3-0 meritato nonostante alcune difficoltà di formazione per le fucsia, che devono rinunciare ad Antonella Piarulli per un lieve infortunio e mandano nella mischia la giovane Elena Tarantini, classe 2004, che ha ben figurato nella sua prima da titolare. Un approccio importante alla gara da parte della Pallavolo Cerignola, determinata a conquistare l’intera posta in palio per partire col piede giusto in questa seconda fase della stagione. Con questa imposizione interna, sospinta sempre dal grande e caloroso pubblico di casa, il collettivo del presidente Matteo Russo adesso occupa la quarta posizione in graduatoria con ben 28 punti all’attivo, ad un solo punto dal terzo posto occupato da Isernia. Adesso riposo e poi ripresa martedì per preparare la trasferta di sabato prossimo a Cutrofiano, ospiti della giovane formazione del Cuore di Mamma.