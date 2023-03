Brio Lingerie Pallavolo Cerignola riceve Pescara, Biogustiamo Flv in casa dello Sportilia Bisceglie

Sabato in campo per le due formazioni di volley, che disputeranno la giornata numero 19 del girone L di serie B2, una impegnata in casa e l’altra in trasferta. Al pala “Dileo”, secondo appuntamento interno consecutivo per la Brio Lingerie Pallavolo Cerignola nel confronto delle 18 con il Gada Pescara Project. Le ragazze di Michele Valentino hanno reagito alla sconfitta di Isernia superando nel precedente turno 3-0 Castellaneta, imponendosi una volta ancora fra le mura amiche attraverso un’altra dimostrazione di spessore e lucidità nei momenti clou della gara. Le fucsia continuano a concorrere per la terza posizione, che al termine della regular season potrebbe valere l’approdo nei playoff, appaiate a quota 35 punti con la Star Volley Bisceglie. Pescara è il fanalino di coda del raggruppamento, con soli 4 punti racimolati e una formazione composta essenzialmente da giovanissime, una sola affermazione ottenuta in stagione. Sulla carta la sfida è più che abbordabile, l’ostacolo maggiore da evitare è sottovalutare l’avversario data la disparità di valori in campo. Un rischio che però la Brio Lingerie non ha quasi mai corso in casa, visto che solo il Francavilla è riuscito finora a violare il palazzetto amico: un ulteriore risultato pieno lascerebbe ancor più in corsa Altomonte e compagne verso un piazzamento di assoluto prestigio.

Delicato confronto esterno per la Biogustiamo Flv, attesa alle ore 19 dallo Sportilia Bisceglie: il sestetto di Tauro, dopo i ko con Castellaneta e Isernia, ha estrema necessità di muovere la classifica, anche per sfruttare il turno di riposo imposto al Trani, fra le concorrenti alla salvezza. Domenica scorsa per due set le rossogialloblu hanno giocato alla pari con le quotate molisane, peccando di precisione o autorevolezza per portare gli episodi dalla propria parte: sintomo che la squadra sa giocarsela alla pari anche con rivali più attrezzate, tuttavia manca il conforto del risultato oltre alle prestazioni apprezzabili. Lo Sportilia con 20 punti si trova in una posizione di relativa tranquillità, ma la serie di cinque sconfitte consecutive non lascia tranquille le adriatiche, le quali vorranno anch’esse ottenere il massimo dal match. Posta in palio dunque davvero alta, la Flv proverà a giocarsi tutte le sue chance contro le atlete di Nuzzi: anche dal punto di vista psicologico, vedersi fuori dalla zona rossa potrebbe rappresentare una spinta in più al fine di tagliare il traguardo fissato.