Brio Lingerie Pallavolo Cerignola-Sportilia Bisceglie 3-0, fucsia terze in classifica

Vittoria doveva essere e vittoria è stata per le fucsia della Brio Lingerie Pallavolo Cerignola di mister Michele Valentino che, contro una volenterosa ma decimata Sportilia Bisceglie, vince per 3-0 e trova la terza vittoria su altrettante partite di questo girone di ritorno, confermando l’ottimo momento di forma e piazzandosi al terzo posto in classifica con ben 34 punti all’attivo, complice la contemporanea sconfitta di Isernia a Castellaneta. Una gara mai stata in discussione, soprattutto nei primi due parziali, dove Altomonte e Co. hanno subito messo in chiaro le cose e messo la partita sui binari per Cerignola: 25-14; 25-19. Nell’ultimo set l’orgoglio di Sportilia viene fuori e, complice qualche disattenzione delle pantere, le ospiti provano a reagire addirittura portandosi sul 21-23, ma Cerignola trova quattro fondamentali punti consecutivi e blinda la meritata vittoria, la quarta consecutiva. Vittoria che, inoltre, suggella la salvezza matematica del collettivo del presidente Matteo Russo. Adesso due giorni di riposo e poi, da martedì, parte l’operazione Isernia in vista del big match di domenica in terra molisana. Sfida che potrà dire molto sulle ambizioni della Brio Lingerie.